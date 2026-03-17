Блогерів запідозрили у заробітку на зборах і петиціях: Олена Мандзюк різко відреагувала

У мережі розгорілася дискусія навколо блогерів, яких підозрюють у вимаганні грошей за поширення зборів і петицій. Олена Мандзюк закликала припинити узагальнення та почати публічно називати винних.

У Threads активно поширюються дописи з твердженнями про те, що окремі блогери нібито вимагають оплату за розміщення інформації про благодійні збори чи петиції. Такі публікації набирають тисячі вподобайок і супроводжуються хвилею обурення, де користувачі звинувачують інфлюенсерів у нечесності та наживі на війні. На цьому тлі блогерка Олена Мандзюк відреагувала на ситуацію, закликавши до конкретики та відповідальності у подібних заявах.

Вона підкреслила, що відсутність імен лише шкодить репутації всіх блогерів, які займаються зборами, і ускладнює їхню роботу, а також підриває довіру аудиторії.

"Будь ласка, маєте такого (блогера – Фокус) – пишіть ім'я, бо все це підриває довіру до всіх, а я ледь закриваю кожен свій збір для військових, і з кожним днем це робити все важче. Не бійтеся говорити правду, якщо вона існує. Такі всі дописи без доказів виглядають як байт на коментарі або збір лайків, знищення репутації блогерів та, звісно, ускладнення всіх зборів, які ми намагаємося робити", — зазначила Мандзюк.

Фото: Threads

Пізніше блогерка припустила, що подібні звинувачення можуть бути безпідставними — або ж йдеться про маловідомих осіб, або таких випадків узагалі не існує. Вона також зауважила, що подібні дописи демотивують тих небагатьох інфлюенсерів, які продовжують допомагати військовим.

"І мені дуже прикро, що таким чином збирають лайки та коментарі, розсіюючи зневіру, зневагу до медійних людей, які намагаються підтримувати військових (а таких блогерів, які ще досі роблять збори, і так одиниці!). Якщо ви маєте на когось скаргу та претензію, майте сміливість називати імена, а не вилами по воді", — додала вона.

У коментарях під дописом користувачі почали ділитися власним досвідом. Зокрема, сценаристка Reels і TikTok та письменниця Сандра розповіла, що зверталася до відомих людей із проханням поширити петицію про заборону друку російської літератури. За її словами, один із блогерів (Євген Дмитрієв) погодився допомогти, але попросив за це оплату.

"Але за допомогою вас, Терена, alyona alyona, Міші Правильного, Богдана Андруха (ніхто з вас навіть не мав на думці просити гроші) – ми закрили цю петицію", — поділилась Сандра.

