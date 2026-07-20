"Это дно": клиентка салона красоты испачкала стул, в сети разгорелся скандал (фото)

Посетительница салона красоты случайно запачкала стул менструальными выделениями: в Threads разгорелся скандал. Люди обвиняют сотрудницу салона.

После того как мастер салона красоты опубликовала фото стула и страницу клиентки, её обвинили в публичном унижении. Впоследствии она извинилась и объяснила, что хотела поддержать коллегу, которая работала с этой клиенткой. Фокус рассказывает, что произошло.

Клиентка испачкала стул: разгорелся скандал

Сотрудница студии уже удалила пост и признала свою ошибку.

"Ситуация урегулирована. Мы пообщались с девушкой лично в личных сообщениях. Я искренне извинилась за свой эмоциональный поступок, мы поняли друг друга и уладили этот вопрос по-человечески и адекватно. Со своей стороны я сделала все, чтобы исправить ошибку. По желанию девушки лучшим извинением стал донат в пользу ВСУ — он уже сделан", — написала она.

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Девушка говорит, что просто хотела поддержать свою коллегу, поэтому под влиянием эмоций написала первый пост.

Фото: Threads

Версия клиентки

Фотограф говорит, что была готова оплатить химчистку.

"Во-первых, и самое главное, я была готова оплатить часть суммы за химчистку. Еще в тот день, когда все произошло, в салоне я дала девушке 100 грн (она просила 200) на, как она сказала, перекись, так как у меня не было 30 грн. Уже сегодня написали, что не смогли вывести пятно и отправят в химчистку. Стоимость химчистки всего стульчика — 1000 грн. Я была готова заплатить половину суммы, так как испачкала только нижнюю часть стульчика. Я была готова заплатить, но всё же они хотели, чтобы я оплатила полную стоимость", — рассказала девушка.

Она стояла на своём, и дело дошло до того, что чистка нижней части стула обойдётся в 1000 грн.

"Для меня это немного странно: почему суммы одинаковые? Что касается оскорблений, запугивания судом или блокировкой — это не соответствует действительности. Я говорила, что могла бы поступить так: заблокировать, сбежать — но не сделала этого и пытаюсь договориться. Что касается суда — я написала, чтобы они обращались в суд, и я выплачу сумму, которую он назначит", — отметила клиентка.

В частности, девушка поблагодарила пользователей сети за поддержку.

Фото: Threads

Реакция сети

Люди быстро раскритиковали поступок мастера салона и поделились своим опытом:

"За годы своей работы я сталкивалась с подобными ситуациями, но ни разу даже на ум не пришло брать с клиентки деньги за чистку кресла. Она и так переживает из-за сложившейся ситуации, а тут ещё и деньги требовать. Понимаю, что вины салона здесь тоже нет, но такая ситуация может быть раз в пять лет, и салон может решить вопрос с химчисткой самостоятельно".

"Меня в этой ситуации беспокоит не испачканное кресло, не спор об оплате, а то, что из-за протекания во время физиологического процесса, который доставляет дискомфорт всем женщинам, тебя могут заклеймить и испортить репутацию и карьеру. Это неадекватно — выносить на публику такие моменты. Это дно".

"Я бы на вашем месте не пожалела денег и подала бы в суд за унижение чести и достоинства на студию, которая обнародовала это и спровоцировала травля. А там сумма морального ущерба будет больше, чем вы потратите на химчистку, если и присудят".

"По санитарным нормам кресло должно быть таким, чтобы его можно было протереть после каждого клиента. Такие пусть у себя дома ставят. Ничего им не платите".

"Это жесть. Своим постом они унизили не вас, а в первую очередь себя. Мелочный и жалкий поступок".

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