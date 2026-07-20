"Це дно": клієнтка студії краси забруднила стілець, у мережі скандал (фото)

Клієнтка студії краси випадково забруднила стілець менструальними виділеннями: у Threads розгорівся скандал. Люди звинувачують працівницю салону.

Після того як майстриня студії краси опублікувала фото стільця та сторінку клієнтки, її звинуватили в публічному приниженні. Згодом вона перепросила та пояснила, що хотіла підтримати колегу, яка працювала з цією клієнткою. Фокус розповідає, що сталося.

Клієнтка забруднила стілець: розгорівся скандал

Працівниця студії вже видалила пост та визнала свою помилку.

"Ситуація вирішена. Ми поспілкувалися з дівчиною особисто в приватних повідомленнях. Я щиро перепросила за свій емоційний вчинок, ми зрозуміли одна одну та закрили це питання на людському й адекватному рівні. Зі свого боку я зробила все, щоб виправити помилку. За бажанням дівчини найкращим вибаченням став донат на ЗСУ — його вже зроблено", — написала вона.

Відео дня

Дівчина каже, що просто хотіла підтримати свою колегу, тому на емоціях написала перший допис.

Фото: Threads

Версія клієнтки

Фотографка каже, що була готова сплатити хімчистку.

"Перше, та найголовніше, що я готова була оплатити частину грошей на хімчистку. Ще у день, коли все сталося, у приміщенні салону я дала дівчинці 100 грн (хотіла 200) на, як вона сказала, перекис, оскільки не було 30 грн. Вже сьогодні написала, що не змогли вивести та будуть везти у хімчистку. Сума хімчистки цілого стільця — 1000 грн. Моя позиція була заплатити половину суми, так як я вимазала тільки нижню частину стільчика. Я готова була заплатити, але все ж, хотіли, аби я заплатила повну вартість", — розповіла дівчина.

Вона стояла на своєму і дійшло до того, що очистка нижньої частини стільця коштуватиме 1000 грн.

"Для мене це трохи дивно, чому однакові суми? Щодо образ, залякування судом чи блокуванням — не відповідає дійсності. Я казала, що могла б так зробити: заблокувати, втікти — але не зробила, і намагаюся домовитися. За суд — я написала, аби вони зверталися до суду, і я виплачу суму, яку він назначить", — зазначила клієнтка.

Зокрема, дівчина подякувала користувачам мережі за підтримку.

Фото: Threads

Реакція мережі

Люди швидко розкритикували вчинок майстрині салону та поділилися своїм досвідом:

"За роки своєї роботи я мала такі ситуації, але жодного разу навіть думки не виникло брати гроші з клієнтки за чистку крісла. Вона і так бідна в стресі через ситуацію, а тут ще гроші вимагати. Розумію, що вини салону теж тут немає, але така ситуація може бути раз на п'ять років і салон може вирішити питання з хімчисткою самостійно".

"Мене у цій ситуації бентежить не вимазаний стілець, не суперечка з оплатою, а що за протікання під час фізіологічного процесу який доставляє дискомфорту всім жінкам тебе можуть закенселити і зіпсувати репутацію і карʼєру. Це неадекватно, виносити на публіку такі моменти. Це дно".

"Я би на Вашому місці не пожаліла би грошей і подала до суду за приниження честі й гідності студією, яка винесла це на загал і спровокувала цькування. А там сума моральної шкоди буде побільша, ніж Ви витратите на хімчистку, якщо й присудять".

"По санітарним нормам крісло має бути таке, щоб можна було протерти після кожного клієнта. Такі хай у себе вдома ставлять. Нічого їм не платіть".

"Це жесть. Своїм постом вони не вас принизили, а себе в першу чергу. Дріб'язковий і жалюгідний вчинок".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Актор Олексій Горбунов оскандалився через грубі висловлювання про зовнішність та кар'єру Ольги Сумської: зірка відповіла.

Провідниця потяга "Укрзалізниці" стала зіркою мережі. Жінку сфотографували на робочому місці, а українці висловили захват від неї.

Жінка на імʼя Діана Ковтун поділилася своїм досвідом поїздки потягом: їй з дитиною довелося їхати на верхній полиці.