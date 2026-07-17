"Ні стида, ні совісті": провідниця потяга розірвала мережу (фото)

Провідниця потяга "Укрзалізниці" стала зіркою мережі. Жінку сфотографували на робочому місці, а українці висловили захват від неї.

У Threads українка на імʼя Іра (whomakewho) поділилася трьома кадрами провідниці та викликала бурхливе обговорення.

Провідниця стала зіркою мережі

"Укрзалізниця, ви провідниць з модельного берете??" — запитала авторка допису.

У коментарях люди висловили захват від побаченого та поділилися своїми історіями поїздок з цією провідницею:

"Мені аж соромно стало. Я тут у спокійній Польщі три дні з немитою головою, а ця шикарна леді в країні, де йде війна, провідниця виглядає як богиня!"

"Я якось їхала з цією пані. В вагоні було чисто, як в хорошому готелі, вона по-моєму і вночі не лягала. Дуже дякую! Випишіть премію".

"Ні стида, ні совісті, ні номеру поїзда, в якому вона працює".

"Їздила з дитиною, то вона з малим гралась, коли мала час, вона неймовірна".

"Я завжди у приємному здивуванні, коли у людей на роботі такі зачіски. Це ж які круті. Знайшли сили, час і бажання. В таких ситуаціях я щиро роблю дівчатам компліменти. І мені від того дуже приємно".

"У червні нам пощастило їхати із цією прекрасною провідницею. Щиро дякуємо за чудову дорогу".

"Я їхала з цим провідником. Приємна дівчина. Дуже красива та привітна. Чисто, прибрано, затишно. Терміново премію дівчині".

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А пост набрав майже 35 тисяч лайків.

Провідниця стала зіркою мережі Фото: Threads

Реакція самої "Укрзалізниці" були доволі лаконічна: вони залишили емодзі із сердечками в очах.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українець розповів, як поїздка в купе Укрзалізниці обернулася втратою цінних матеріальних речей. А поліція, за його словами, шукати грабіжників не поспішає.

Українка на імʼя Олена Нашилова їхала з 10-місячною дитиною на верхній полиці в потязі. Вона каже, що не змогла вчасно взяти квитки на нижні місця.

Жінка на імʼя Діана Ковтун поділилася своїм досвідом поїздки потягом: їй з дитиною довелося їхати на верхній полиці.