"Нам щось підсипали": чоловік втратив все після поїздки в купе потяга

Українець розповів, як поїздка в купе Укрзалізниці обернулася втратою цінних матеріальних речей. Але поліція, за його словами, шукати грабіжників не поспішає.

Своєю історією чоловік поділився в Threads (sviitozar), давши поради людям, як уникнути таких ситуацій.

Чоловіка пограбували в потязі

"Як за одну ніч втратити все в Укрзалізниці. Спойлер: ніколи не довіряйте "привітним" попутникам. Їхали з дружиною в купе потягом Кривий Ріг — Одеса. З нами їхала літня пара — вони бухали, нічого не підозрювали. На станції Пʼятихатки ми залишили свою воду в купе і вийшли на перон купити нову. Коли повернулися, я пив стару воду. Мене вирубило миттєво. Дружина, на щастя, воду не пила, тому з нею все ок. Очевидно, в купе нам щось підсипали", — вважає автор допису.

Згодом виявилося, що вся готівка і iPhone 16 зникли.

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"Найцікавіше далі. Наші "милі" сусіди-пенсіонери після "пограбування" навіть для вигляду не перевірили свої сумки — чи на місці їхні гроші. Поведінка і купа деталей одразу видали, що це справа їхніх рук. Окремий "привіт" провіднику. Повівся як остання гнида: спілкувався нахабно, оперів не викликав і не дотримався інструкцій. Розписувати можна ще довго, але головне: будьте максимально обережні в потягах", — зазначив чоловік.

Він радить ні в якому разі не залишати речі, не пити нічого з відкритих пляшок і не вестися на вік чи привітність.

Згодом українець повідомив, що одеська поліція навіть не відкрила кримінальну справу.

"Перевірив через Київ — мою заяву про крадіжку грошей та iPhone 16 просто списали в архів. Сьогодні я звернувся на гарячу лінію Нацполіції в Києві, і відкрилася дика правда. Моєї справи не існує. Замість того, щоб відкрити кримінальне провадження в ЄРДР (Єдиному реєстрі досудових розслідувань), мою заяву внесли лише в ЄО (Єдиний облік). За законом (ст. 214 КПК України) вони мали відкрити кримінальну справу протягом 24 годин", — наголосив чоловік.

Він каже, що його "просто кинули".

"Скаргу в Київ на бездіяльність Приморського райвідділку вже зафіксовано. Тепер чекаю, як одеські "детективи" будуть викручуватися", — додав постраждалий.

Фото: Threads

"Укрзалізниця" вже відреагувала на скаргу пасажира.

"Добрий день. А прикріпіть, будь ласка, свій квиток, хочемо провести внутрішній оперативний розбір", — написали вони в коментарях.

Реакція мережі

Тим часом українці активно обговорюють почуте, висловлюючи свої припущення:

"Вже другий такий пост за останні дні у стрічці. Писати заяву до поліції, нехай шукаю їх".

"Ого, ніколи не задумувалась, що виходячи з купе ще й воду з собою треба забирать".

"Здається, що зараз квитки купують по паспорту. Тоді в чому проблема для поліції знайти людей, чиї паспортні дані є в УЗ. Коли заходиш у вагон, провідник перевіряє документи. Принаймні раніше так було і в мене постійно перевіряли".

"А потім ми дивуємося, чому хтось викупив все купе собі та називаємо їх бездушними, бо всім треба їхати. Та от аби не мати таких попутників, як ці. Просто жах. Співчуваю вам".

"Мабуть, провідник в долі. Бо інакше не ясно, чому не викликав опер групу. І це вже не перший випадок, що я читаю".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українка на імʼя Олена Нашилова їхала з 10-місячною дитиною на верхній полиці в потязі. Вона каже, що не змогла вчасно взяти квитки на нижні місця.

Жінка на імʼя Діана Ковтун поділилася своїм досвідом поїздки потягом: їй з дитиною довелося їхати на верхній полиці.

Крім того, Юлія була пасажиркою поїзда №775, що курсує з Сум до Києва. Дівчина потрапила в неприємну історію через попутника, який махнув рукою на правила.