"Нам щось підсипали": чоловік втратив все після поїздки в купе потяга
Українець розповів, як поїздка в купе Укрзалізниці обернулася втратою цінних матеріальних речей. Але поліція, за його словами, шукати грабіжників не поспішає.
Своєю історією чоловік поділився в Threads (sviitozar), давши поради людям, як уникнути таких ситуацій.
Чоловіка пограбували в потязі
"Як за одну ніч втратити все в Укрзалізниці. Спойлер: ніколи не довіряйте "привітним" попутникам. Їхали з дружиною в купе потягом Кривий Ріг — Одеса. З нами їхала літня пара — вони бухали, нічого не підозрювали. На станції Пʼятихатки ми залишили свою воду в купе і вийшли на перон купити нову. Коли повернулися, я пив стару воду. Мене вирубило миттєво. Дружина, на щастя, воду не пила, тому з нею все ок. Очевидно, в купе нам щось підсипали", — вважає автор допису.
Згодом виявилося, що вся готівка і iPhone 16 зникли.
"Найцікавіше далі. Наші "милі" сусіди-пенсіонери після "пограбування" навіть для вигляду не перевірили свої сумки — чи на місці їхні гроші. Поведінка і купа деталей одразу видали, що це справа їхніх рук. Окремий "привіт" провіднику. Повівся як остання гнида: спілкувався нахабно, оперів не викликав і не дотримався інструкцій. Розписувати можна ще довго, але головне: будьте максимально обережні в потягах", — зазначив чоловік.
Він радить ні в якому разі не залишати речі, не пити нічого з відкритих пляшок і не вестися на вік чи привітність.
Згодом українець повідомив, що одеська поліція навіть не відкрила кримінальну справу.
"Перевірив через Київ — мою заяву про крадіжку грошей та iPhone 16 просто списали в архів. Сьогодні я звернувся на гарячу лінію Нацполіції в Києві, і відкрилася дика правда. Моєї справи не існує. Замість того, щоб відкрити кримінальне провадження в ЄРДР (Єдиному реєстрі досудових розслідувань), мою заяву внесли лише в ЄО (Єдиний облік). За законом (ст. 214 КПК України) вони мали відкрити кримінальну справу протягом 24 годин", — наголосив чоловік.
Він каже, що його "просто кинули".
"Скаргу в Київ на бездіяльність Приморського райвідділку вже зафіксовано. Тепер чекаю, як одеські "детективи" будуть викручуватися", — додав постраждалий.
"Укрзалізниця" вже відреагувала на скаргу пасажира.
"Добрий день. А прикріпіть, будь ласка, свій квиток, хочемо провести внутрішній оперативний розбір", — написали вони в коментарях.
Реакція мережі
Тим часом українці активно обговорюють почуте, висловлюючи свої припущення:
- "Вже другий такий пост за останні дні у стрічці. Писати заяву до поліції, нехай шукаю їх".
- "Ого, ніколи не задумувалась, що виходячи з купе ще й воду з собою треба забирать".
- "Здається, що зараз квитки купують по паспорту. Тоді в чому проблема для поліції знайти людей, чиї паспортні дані є в УЗ. Коли заходиш у вагон, провідник перевіряє документи. Принаймні раніше так було і в мене постійно перевіряли".
- "А потім ми дивуємося, чому хтось викупив все купе собі та називаємо їх бездушними, бо всім треба їхати. Та от аби не мати таких попутників, як ці. Просто жах. Співчуваю вам".
- "Мабуть, провідник в долі. Бо інакше не ясно, чому не викликав опер групу. І це вже не перший випадок, що я читаю".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Українка на імʼя Олена Нашилова їхала з 10-місячною дитиною на верхній полиці в потязі. Вона каже, що не змогла вчасно взяти квитки на нижні місця.
- Жінка на імʼя Діана Ковтун поділилася своїм досвідом поїздки потягом: їй з дитиною довелося їхати на верхній полиці.
Крім того, Юлія була пасажиркою поїзда №775, що курсує з Сум до Києва. Дівчина потрапила в неприємну історію через попутника, який махнув рукою на правила.