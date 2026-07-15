"Нам что-то подсыпали": мужчина лишился всего после поездки в купе поезда
Украинец рассказал, как поездка в купе "Укрзализныци" обернулась потерей ценных вещей. Но полиция, по его словам, не спешит искать грабителей.
Мужчина поделился своей историей в Threads (sviitozar), дав людям советы, как избежать подобных ситуаций.
Мужчину ограбили в поезде
"Как за одну ночь потерять всё в Укрзализныце. Спойлер: никогда не доверяйте "дружелюбным" попутчикам. Ехали с женой в купе на поезде "Кривой Рог — Одесса". С нами ехала пожилая пара — они пили, ничего не подозревали. На станции Пятихатки мы оставили свою воду в купе и вышли на перрон купить новую. Когда вернулись, я пил старую воду. Меня сразу же вырубило. Жена, к счастью, воду не пила, поэтому с ней всё в порядке. Очевидно, в купе нам что-то подсыпали", — считает автор поста.
Впоследствии выяснилось, что все наличные деньги и iPhone 16 исчезли.
"Самое интересное дальше. Наши "милые" соседи-пенсионеры после "ограбления" даже для вида не проверили свои сумки — на месте ли их деньги. Поведение и масса деталей сразу выдали, что это дело их рук. Отдельный "привет" проводнику. Вел себя как последний негодяй: общался нагло, полицию не вызвал и не выполнил инструкции. Можно перечислять ещё долго, но главное: будьте максимально осторожны в поездах", — отметил мужчина.
Он советует ни в коем случае не оставлять вещи без присмотра, не пить ничего из открытых бутылок и не поддаваться на уловки, связанные с возрастом или дружелюбием.
Впоследствии украинец сообщил, что одесская полиция даже не возбудила уголовное дело.
"Проверил через Киев — моё заявление о краже денег и iPhone 16 просто списали в архив. Сегодня я обратился на горячую линию Нацполиции в Киеве, и всплыла шокирующая правда. Моего дела не существует. Вместо того, чтобы возбудить уголовное дело в ЕРДР (Едином реестре досудебных расследований), мое заявление внесли лишь в ЕО (Единый учет). По закону (ст. 214 УПК Украины) они должны были возбудить уголовное дело в течение 24 часов", — подчеркнул мужчина.
Он говорит, что его "просто кинули".
"Жалоба в Киев на бездействие Приморского райотдела уже зарегистрирована. Теперь жду, как одесские "детективы" будут выкручиваться", — добавил пострадавший.
"Укрзализныця" уже отреагировала на жалобу пассажира.
"Добрый день. Приложите, пожалуйста, свой билет, мы хотим провести внутренний оперативный разбор", — написали они в комментариях.
Реакция сети
Тем временем украинцы активно обсуждают услышанное, высказывая свои предположения:
- "Уже второй такой пост за последние дни в ленте. Напишу заявление в полицию, пусть их ищут".
- "Ого, никогда не задумывалась, что, выходя из купе, ещё и воду с собой нужно брать".
- "Кажется, сейчас билеты покупают по паспорту. Тогда в чём проблема для полиции найти людей, чьи паспортные данные есть у УЗ? Когда заходишь в вагон, проводник проверяет документы. По крайней мере, раньше так было, и у меня постоянно проверяли".
- "А потом мы удивляемся, почему кто-то выкупил всё купе для себя, и называем их бездушными, потому что всем нужно ехать. Но вот только чтобы не попадались такие попутчики, как эти. Просто ужас. Сочувствую вам".
- "Наверное, проводник в сговоре. Иначе непонятно, почему он не вызвал оперативную группу. И это уже не первый случай, о котором я читаю".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Украинка по имени Елена Нашилова ехала с 10-месячным ребенком на верхней полке в поезде. Она говорит, что не смогла вовремя купить билеты на нижние места.
- Женщина по имени Диана Ковтун поделилась своим опытом поездки на поезде: ей с ребенком пришлось ехать на верхней полке.
Кроме того, Юлия была пассажиркой поезда № 775, курсирующего из Сум в Киев. Девушка оказалась в неприятной ситуации из-за попутчика, который пренебрег правилами.