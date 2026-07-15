"Нам что-то подсыпали": мужчина лишился всего после поездки в купе поезда

Украинец рассказал, как поездка в купе "Укрзализныци" обернулась потерей ценных вещей. Но полиция, по его словам, не спешит искать грабителей.

Мужчина поделился своей историей в Threads (sviitozar), дав людям советы, как избежать подобных ситуаций.

Мужчину ограбили в поезде

"Как за одну ночь потерять всё в Укрзализныце. Спойлер: никогда не доверяйте "дружелюбным" попутчикам. Ехали с женой в купе на поезде "Кривой Рог — Одесса". С нами ехала пожилая пара — они пили, ничего не подозревали. На станции Пятихатки мы оставили свою воду в купе и вышли на перрон купить новую. Когда вернулись, я пил старую воду. Меня сразу же вырубило. Жена, к счастью, воду не пила, поэтому с ней всё в порядке. Очевидно, в купе нам что-то подсыпали", — считает автор поста.

Впоследствии выяснилось, что все наличные деньги и iPhone 16 исчезли.

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"Самое интересное дальше. Наши "милые" соседи-пенсионеры после "ограбления" даже для вида не проверили свои сумки — на месте ли их деньги. Поведение и масса деталей сразу выдали, что это дело их рук. Отдельный "привет" проводнику. Вел себя как последний негодяй: общался нагло, полицию не вызвал и не выполнил инструкции. Можно перечислять ещё долго, но главное: будьте максимально осторожны в поездах", — отметил мужчина.

Он советует ни в коем случае не оставлять вещи без присмотра, не пить ничего из открытых бутылок и не поддаваться на уловки, связанные с возрастом или дружелюбием.

Впоследствии украинец сообщил, что одесская полиция даже не возбудила уголовное дело.

"Проверил через Киев — моё заявление о краже денег и iPhone 16 просто списали в архив. Сегодня я обратился на горячую линию Нацполиции в Киеве, и всплыла шокирующая правда. Моего дела не существует. Вместо того, чтобы возбудить уголовное дело в ЕРДР (Едином реестре досудебных расследований), мое заявление внесли лишь в ЕО (Единый учет). По закону (ст. 214 УПК Украины) они должны были возбудить уголовное дело в течение 24 часов", — подчеркнул мужчина.

Он говорит, что его "просто кинули".

"Жалоба в Киев на бездействие Приморского райотдела уже зарегистрирована. Теперь жду, как одесские "детективы" будут выкручиваться", — добавил пострадавший.

Фото: Threads

"Укрзализныця" уже отреагировала на жалобу пассажира.

"Добрый день. Приложите, пожалуйста, свой билет, мы хотим провести внутренний оперативный разбор", — написали они в комментариях.

Реакция сети

Тем временем украинцы активно обсуждают услышанное, высказывая свои предположения:

"Уже второй такой пост за последние дни в ленте. Напишу заявление в полицию, пусть их ищут".

"Ого, никогда не задумывалась, что, выходя из купе, ещё и воду с собой нужно брать".

"Кажется, сейчас билеты покупают по паспорту. Тогда в чём проблема для полиции найти людей, чьи паспортные данные есть у УЗ? Когда заходишь в вагон, проводник проверяет документы. По крайней мере, раньше так было, и у меня постоянно проверяли".

"А потом мы удивляемся, почему кто-то выкупил всё купе для себя, и называем их бездушными, потому что всем нужно ехать. Но вот только чтобы не попадались такие попутчики, как эти. Просто ужас. Сочувствую вам".

"Наверное, проводник в сговоре. Иначе непонятно, почему он не вызвал оперативную группу. И это уже не первый случай, о котором я читаю".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинка по имени Елена Нашилова ехала с 10-месячным ребенком на верхней полке в поезде. Она говорит, что не смогла вовремя купить билеты на нижние места.

Женщина по имени Диана Ковтун поделилась своим опытом поездки на поезде: ей с ребенком пришлось ехать на верхней полке.

Кроме того, Юлия была пассажиркой поезда № 775, курсирующего из Сум в Киев. Девушка оказалась в неприятной ситуации из-за попутчика, который пренебрег правилами.