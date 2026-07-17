"Ни стыда, ни совести": проводница поезда разорвала сеть (фото)

Проводница поезда "Укрзализныци" стала звездой сети. Женщину сфотографировали на рабочем месте, и украинцы выразили ей восторг.

В Threads украинка по имени Ира (whomakewho) поделилась тремя снимками проводницы и вызвала бурное обсуждение.

Проводница стала звездой сети

"Укрзализныця, вы набираете проводниц из модельного агентства?" — спросила автор поста.

В комментариях люди выразили восторг от увиденного и поделились своими историями о поездках с этой проводницей:

"Мне даже стало стыдно. Я здесь, в спокойной Польше, уже три дня с немытой головой, а эта шикарная дама в стране, где идет война, — проводница — выглядит как богиня!"

"Я как-то ехала с этой дамой. В вагоне было чисто, как в хорошем отеле, она, по-моему, и ночью не ложилась спать. Большое спасибо! Выпишите премию".

"Ни стыда, ни совести, ни номера поезда, в котором она работает".

"Ехала с ребенком, и она играла с малышом, когда у нее было время, она просто невероятная".

"Я всегда приятно удивляюсь, когда у людей на работе такие прически. Это же как круто. Нашли силы, время и желание. В таких ситуациях я искренне делаю девушкам комплименты. И мне от этого очень приятно".

"В июне нам посчастливилось ехать с этой прекрасной проводницей. Искренне благодарим за замечательную поездку".

"Я ехала с этим проводником. Приятная девушка. Очень красивая и приветливая. Чисто, убрано, уютно. Срочно премию девушке".

Відео дня

А пост набрал почти 35 тысяч лайков.

Проводница стала звездой сети Фото: Threads

Реакция самой "Укрзализныци" была довольно лаконичной: они оставили смайлик с сердечками в глазах.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинец рассказал, как поездка в купе "Укрзализныци" обернулась потерей ценных вещей. А полиция, по его словам, не спешит искать грабителей.

Украинка по имени Елена Нашилова ехала с 10-месячным ребенком на верхней полке в поезде. Она говорит, что не смогла вовремя купить билеты на нижние места.

Женщина по имени Диана Ковтун поделилась своим опытом поездки на поезде: ей с ребенком пришлось ехать на верхней полке.