У мережі з'явився фейковий акаунт Bolt, який грубіянив клієнтам: яка реакція компанії

Користувачі соцмереж звернули увагу на агресивні відповіді акаунту служби таксі Bolt, розповіли медіа. У одному з дописів була скарга клієнта на машину, яка не привезла хворого на МРТ, а у відповідь з'явилась груба реакція. Компанія відреагувала на фейк, а власник акаунту пояснив, що насправді робив експеримент. Що відомо про фейковий акаунт відомої служби таксі та реакція компанії викликала подив клієнта?

Про появу фейкового акаунту Bolt у соцмережі Threads розповіли на порталі The ant media. У матеріалі ідеться про низку дивних дописів, у яких клієнтів ображали та принижували. На оприлюдненому скриншоті — допис користувача з ніком ujin01, який навів історію виклику таксі. Зі слів дописувача, хотіли замовити машину на 5 год ранку, щоб поїхати до медзакладу, але жоден водій протягом 40 хвилин не зголосився на замовлення. У відповідь акаунт bolt_ukraine.ua висміяв помилку замовника, який переплутав вулиці Антонова та Антоновича. Про те, що коментує ситуацію фейковий акаунт, говорить реакція з офіційної сторінки, яка відшукалась у мережі.

Відео дня

На порталі додали, що у соцмережі Threads є ще один фейковий акаунт, який начебто належить "Новій пошті". Користувачі встигли зробити інші скрини фейкових дописів Bolt, на яких радили "витерти слину і гортати далі". При цьому в описі акаунту було вказано, що це "сатира, художня вигадка та крик душі невідомого автора", та рекомендували тим, кому це не подобається, "плакати та їздити на жовтих таксі". Зауважується, що фейк "Нової пошти" ще працює, а фейк служби таксі вже зник.

Під дописом з грубою відповіддю користувачу щодо таксі на МРТ є повідомлення від офіційної служби bolt_ukraine. Компанія подякувала за інформацію та запевнила, що клієнт спілкувався не з офіційною командою.

Скандали у соцмережах — відповідь Bolt Фото: З відкритих джерел

Медіа Forbes також звернуло увагу на фейкові аканти відомих компаній. З'ясувалось, що акаунт Bolt з'явився 17 серпня, писав грубі коментарі близько доби, а потім видалився. Крім того, перед видалення автор акаунту написав, що проводив "експеримент", що не хотів нікого образити чи нашкодити й що хотів "розбавити стрічку нестандартним гумором і подивитися на реакцію аудиторії".

Скандали у соцмережах — деталі історії з Bolt

Хоч фейковий акант Bolt зник з мережі, але збереглись коментарі реальної компанії. При цьому в одному дописі є звичайне офіційне вибачення, а в іншому написали про відповідь на скаргу щодо МРТ була "справді тупим та несмішним жартом". Після цього користувач ujin01 засумнівався, чи фейк та офіційний акаунт — це справді різні акаунти.

Скандали у соцмережах — діалог клієнта з офіційною сторінкою Bolt Фото: Скриншот

Скандали у соцмережах — сумніви користувачів щодо офіційної сторінки Bolt Фото: скриншот

Пошук у мережі Threads показав, що там і далі працює фейковий акаунт "Нової пошти", який висміяв, наприклад, закриття філій без тривоги.

Скандали у соцмережах — дописи фейкової сторінки "Нової пошти" Фото: Скриншот

Зазначимо, 20 липня Фокус писав про ще один скандал у мережі, у якому фігурував косметичний салон. З'ясувалось, що українців обурила реакція власниці салону на крісло, яке випадково та ненавмисно забруднила клієнтка.

Нагадуємо, у лютому 2026 року стало відомо про скандал у мережі, пов'язаний зі зборами та петиціями, які поширюють блогери.