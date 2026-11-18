Нові вимоги передбачають обов’язкову сертифікацію таксистів, перевірку автомобілів, спеціальні QR-коди, посилення контролю за цифровими платформами та штрафи за порушення.

В Україні хочуть реформувати ринок таксі. Ця масштабна реформа може змінити правила роботи сотень тисяч водіїв і вплинути на вартість поїздок для пасажирів. Міністерство розвитку громад та територій України підготувало законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування перевезень пасажирів на таксі або легковими автомобілями на замовлення". Законопроєкт покликаний легалізувати перевезення, пише Судово-юридична газета.

Втім, учасники ринку остерігаються, що легалізація перевезень може призвести до здорожчання таксі на 10–15%, а частина водіїв залишить роботу через додаткові витрати. Але, наразі це лише прогнози, а не встановлені державою тарифи.

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Тіньвий сегмент ринку таксі становить приблизно 90%

За наведеними Мінрозвитку оцінками, в Україні офіційно ліцензовано близько 9,5 тисячі автомобілів для роботи в таксі, тоді як кількість активних водіїв, які співпрацюють із цифровими платформами, перевищує 200 тисяч. У міністерстві зазначаютрь, що тіньовий сегмент ринку приблизно становить 90%. Держава планує змінити цю ситуацію, створивши окремі правила для самозайнятих водіїв і цифрових платформ.

Як працюватимуть таксисти

Серед найважливіших положень законопроєкту є запровадження нового правового статусу — автомобільного самозайнятого перевізника. Йдеться про фізичну особу, яка не є зареєстрованим підприємцем, але має право особисто надавати послуги з перевезення пасажирів легковим автомобілем на замовлення. Відтак для легальної роботи водієві не доведеться обов’язково відкривати ФОП.

Однак передбачено значне обмеження: самозайнятий водій зможе виконувати замовлення лише через платформу. Це означає, що самостійно знаходити пасажирів на вулиці поза платформою не дозволятиметься.

Водночас законопроєкт розрізняє перевезення легковими автомобілями на замовлення та послуги класичного таксі, для яких встановлюються окремі вимоги. Відтак мовиться не про загальну заборону ловити таксі на вулиці, а про спеціальний порядок роботи самозайнятих перевізників.

Водіїв перевірятимуть за певними критеріями

Після запровадження нових правил одного лише посвідчення водія для роботи в таксі буде недостатньо.

Водій повинен відповідати декільком критеріям:

Бути старше 20 років.

Мати посвідчення водія з відкритою категорією "В" (на водіння легкового авто) та стаж за кермом не менше 2 років.

Не мати судимості.

Мати не більше п'яти випадків порушення правил дорожнього руху за попередній до отримання сертифіката рік.

Крім цього, автомобілі-таксі мають пройти обов’язковий технічний контроль.

Сертифікати для таксистів будуть платними

Якщо таксист відповідає вимогам,він отримає персональний сертифікат водія. Сертифікати водіям видаватиме "Укртрансбезпека" (для цього достатньо подати заяву). За сертифікат доведеться заплатити — один прожитковий мінімум для працездатних осіб (зараз — 3 028 гривень). Документ потрібно буде оновлювати кожні два роки.

Але доопрацьований законопроєкт передбачає безстрокову видачу сертифіката. Отже, водіям не потрібно буде регулярно отримувати новий документ лише через закінчення встановленого строку його дії. Однак дію сертифіката зможуть припинити, якщо водій більше не відповідає законодавчим вимогам.

Пасажири зможуть перевірити таксиста за QR-кодом

У салоні автомобіля та під лобовим склом під час поїздки пропонують обов’язково розміщувати QR-код, штрихкод або цифровий код, який надаватиме доступ до інформації про водія та авто. Зокрема, пасажир зможе побачити прізвище та ім’я водія, його фотографію, номерні знаки автомобіля, а також інформацію про перевізника. Таксі обладнають таксометрами та приладами для видачі фіскального чека. А водіям заборонять "обирати" пасажирів, скажімо, віддавати перевагу клієнтам на вигідніші маршрути.

"Таємні пасажири" у таксі

Посадові особи контролюючого органу замовлятимуть поїздку та "таємно" перевірятимуть виконання встановлених вимог. Під час такої перевірки контролери зможуть оцінювати безпеку послуги, дотримання мовних вимог, порядок проведення розрахунків, отримання чека та наявність передбаченого електронного ідентифікатора. Порядок проведення таких перевірок має визначити Кабінет Міністрів.

Штрафи за нелегальні перевезення

Згідно з документом, пропонується запровадити такі штрафи:

1000 НМДГ (17 000 гривень) — якщо платформа віддасть замовлення нелегальному таксистуякщо оператор платформи дозволить працювати водієві або перевізнику, який не отримав відповідного права.

1000 НМДГ (17 000 гривень) — якщо таксист почне працювати без необхідних документів (наприклад, сертифіката чи страховки).

2000 НМДГ (34 000 гривень) — у разі невідповідності платформи технічним вимогаи.

Таксі можуть подорожчати на 10–15%

Водіям доведеться враховувати вартість отримання сертифіката, проходження необхідних перевірок, технічного контролю автомобіля та виконання інших обов’язкових умов. За прогнозами окремих учасників ринку, внаслідок реформи вартість поїздок на таксі може зрости на 10–15%.

Серед причин — можливе скорочення кількості водіїв. Частина перевізників може вважати додаткові витрати економічно невигідними та припинити роботу. Крім цього, тарифи на таксі залежать від попиту, пропозиції та конкуренції між сервісами. Сильне підвищення вартості може призвести до скорочення кількості замовлень.

Коли нові правила можуть запрацювати

Станом на 18 листопада 2026 року положення реформи не набрали чинності. В оприлюдненій Мінрозвитку доопрацьованій редакції законопроєкту від 18 вересня 2026 року передбачено, що закон набере чинності через один рік із дня його офіційного опублікування. Остаточна дата початку дії нових правил залежатиме від проходження законодавчої процедури, ухвалення закону та його офіційного опублікування.

Перевізникам, які вже мають відповідні ліцензії, надаватиметься час для внесення відомостей про водіїв та транспортні засоби до державної інформаційної системи.

Водночас окремі вимоги до водіїв і транспортних засобів тимчасово не застосовуватимуться протягом передбаченого законопроєктом перехідного періоду.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що Уряд підписав меморандум з цифровими платформами Bolt, Uklon, Uber та OPTI щодо встановлення обмежень на зростання ціни у Києві під час тривог та інших форс-мажорних обставин.

Меморандум з операторами передбачає встановлення верхньої межі, до якої може зрости ціна за таких умов. Це — максимум 75 % від базового тарифу.