Проверка статуса критически важных предприятий после изменения правил призыва военнообязанных может продлиться до февраля 2027 года. Предприятиям, для которых были обновлены критерии, требуется время, чтобы адаптироваться к новым требованиям.

Об этом народный депутат Александр Федиенко рассказал в комментарии изданию "Эспрессо".

После вступления в силу постановления правительства от 27 октября государственные органы приступили к пересмотру отраслевых и региональных критериев критичности и их согласованию с Координационным центром по организации бронирования. Однако не все предприятия должны повторно проходить эту процедуру.

По словам Федиенко, если критерии для той или иной отрасли не изменились, предприятия сохраняют ранее согласованный статус критически важных. Перерегистрация и повторное подтверждение критичности требуются только тем компаниям, для которых требования были обновлены.

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В качестве примера народный депутат привел предприятия оборонно-промышленного комплекса. Ранее они могли резервировать 100% военнообязанных работников, а по новым правилам предельный показатель составляет 95%. Поэтому таким компаниям необходимо пройти процедуру в соответствии с обновленными критериями.

Федиенко подчеркнул, что проверка требует времени, ведь предприятиям необходимо адаптироваться к новым условиям. В частности, нельзя останавливать работу оборонных производств из-за изменения правил бронирования.

"Мы же не можем просто взять и остановить работу самих оборонно-промышленных предприятий. Там могут быть те, кто злоупотреблял, а могут быть и те, кто не злоупотреблял. И нельзя всех мести под одну гребень", — сказал депутат.

По прогнозу Федиенко, пересмотр статусов продолжится в следующем месяце, а основную работу могут завершить примерно к февралю 2027 года. Тогда станет ясно, какие предприятия соответствуют новым требованиям.

Для проведения этой процедуры, добавил народный депутат, необходима слаженная работа профильных министерств и Координационного центра, а также достаточное количество сотрудников, которые будут заниматься проверкой.

Ранее стало известно, что в Верховной Раде нет законопроектов, предусматривающих снижение мобилизационного возраста ниже 25 лет или призыв женщин. Вместо этого обсуждается возможность изменения правил призыва для мужчин старшего возраста, в частности снижение верхнего возрастного предела мобилизации.

Кроме того, народный депутат Юлия Яцик заявляла, что парламентарии и президент не должны быть освобождены от военной службы. Она пыталась добиться отмены соответствующего запрета, однако в Верховной Раде ей объяснили, что без депутатов некому будет принимать законы, а это может привести к коллапсу страны.