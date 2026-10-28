Президента и депутатов – лишить бронирования: нардепка Яцик об идее мобилизации правовой верхушки

Народный депутат Юлия Яцик убеждена, что парламентарии и президент не должны быть освобождены от военной службы. Она рассказала, что сама пыталась отменить этот запрет, однако в Раде ей ответили: без депутатов принимать законы будет некому, а страну ждет коллапс.

Ни народные депутаты, ни президент не должны быть освобождены от военной службы — такую позицию озвучила народный депутат Юлия Яцик в интервью для проекта "Суперпозиция".

"Я считаю, что ни депутаты, ни президент не имеют права на исключения и не имеют права на такое бронирование, ведь я когда-то даже была одной из инициаторов, я хотела мобилизоваться, пыталась отменить этот запрет", — сказала она.

По словам депутата, Главное научно-экспертное управление Рады ответило ей, что отменить запрет невозможно, ведь Верховная Рада является единственным законодательным органом, а Украина — парламентско-президентской республикой, и если с депутатами на фронте что-то случится, принимать законы будет некому, а в стране наступит коллапс.

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Этот аргумент её не убедил. Яцик подчеркнула, что военная служба не сводится к работе оператором беспилотников или санитаркой — существует немало направлений, где депутаты могли бы принести пользу благодаря своим знаниям.

Депутат перечислила следующие направления: экономика, финансы, юриспруденция, а также строительство укреплений, которые сами же депутаты и проверяют. Она не понимает, почему эти ресурсы нельзя совместить с потребностями военной службы.

Яцик также обратила внимание на опыт других стран, где президенты подлежат воинской обязанности и проходят службу. По её словам, в Дании службу проходила даже женщина, и это, по её мнению, не наказание, а повод для гордости.

Депутат напомнила, что когда-то на общественных началах была советником командира бригады и оказывала юридическую помощь и консультации — этим, по её словам, она гордится.

Стоит отметить, что Юлия Яцик — украинский юрист и политический деятель, народный депутат IX созыва. В Верховную Раду она прошла в 2019 году от партии "Слуга народа" по избирательному округу № 79 в Запорожской области. В настоящее время Яцик является внефракционным депутатом — из фракции она официально вышла в июле 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде нет законопроектов о снижении мобилизационного возраста ниже 25 лет или о призыве женщин. Об этом в интервью "Новости Live" заявил народный депутат от партии "Слуга народа" Федор Вениславский. По его словам, сейчас обсуждается другое — снижение верхнего предела призыва с 60 лет до 50–55.

Также сообщалось, что все территориальные центры комплектования и социальной поддержки получили подробную инструкцию о порядке взаимодействия при призыве военнообязанных на службу. Как рассказал "Киев FM" заместитель начальника 4-го центра рекрутинга ТрО ВСУ капитан Игорь Швайка, за невыполнение инструкции предусмотрено наказание, хотя подобный документ существовал и ранее.