Президента та депутатів – позбавити бронювання: нардепка Яцик про ідею мобілізації правової верхівки

Народна депутатка Юлія Яцик переконана, що парламентарі та президент не повинні бути захищені від військової служби. Вона розповіла, що сама намагалася скасувати цю заборону, однак у Раді їй відповіли: без депутатів ухвалювати закони буде нікому, а країну очікує колапс.

Ні народні депутати, ні президент не повинні мати захисту від військової служби – таку позицію озвучила народна депутатка Юлія Яцик в інтервʼю для проєкту Суперпозиція.

"Я вважаю, що ні депутати, ні президент не має права індульгенції і не має права на таке бронювання, бо я навіть була колись ініціаторами, я хотіла мобілізуватися, намагалася скасувати цю заборону", – сказала вона.

За словами парламентарки, Головне науково-експертне управління Ради відповіло їй, що скасувати заборону неможливо, адже Верховна Рада є єдиним законодавчим органом, Україна – парламентсько-президентська республіка, і якщо з депутатами на фронті щось трапиться, ухвалювати закони буде нікому, а в країні настане колапс.

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Такий аргумент її не переконав. Яцик наголосила, що військова служба не зводиться до роботи оператором безпілотників чи санітаркою – є чимало напрямів, де депутати могли б бути корисними завдяки власним знанням.

Парламентарка перелічила такі напрями: економіка, фінанси, юриспруденція, а також будівництво фортифікацій, які самі ж депутати й інспектують. Вона не розуміє, чому ці ресурси не поєднати з потребами військової служби.

Яцик звернула увагу й на досвід інших держав, де президенти є військовозобов'язаними та проходять службу. За її словами, у Данії службу проходила навіть жінка, і це, на її переконання, не покарання, а підстава для гордості.

Депутатка нагадала, що колись на громадських засадах була радницею командира бригади й надавала юридичну допомогу та консультації – цим, за її словами, вона гордиться.

Варто зазначити, що Юлія Яцик – українська юристка та політична діячка, народна депутатка IX скликання. До Верховної Ради вона потрапила у 2019 році від партії "Слуга народу" за виборчим округом № 79 у Запорізькій області. Нині Яцик є позафракційною депутаткою – із фракції офіційно вийшла в липні 2024 року.

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді немає законопроєктів про зниження мобілізаційного віку нижче 25 років чи про призов жінок. Про це в інтерв'ю "Новини Live" заявив нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський. За його словами, нині обговорюють інше – зниження верхньої межі призову з 60 років до 50–55.

Також повідомлялося, що всі територіальні центри комплектування та соціальної підтримки отримали детальну інструкцію про порядок взаємодії під час прийняття військовозобов'язаних на службу. Як розповів "Київ FM" заступник начальника 4-го центру рекрутингу ТрО ЗСУ капітан Ігор Швайка, за невиконання інструкції передбачене покарання, хоча подібний документ існував і раніше.