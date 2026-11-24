Из-за частых российских обстрелов многие жители города избегают центра и остаются дома, а значит, не посещают рестораны. Из-за трудностей, связанных с военными рисками и отсутствием электроэнергии, они закрылись или приостановили работу как минимум до конца зимы. По данным Reuters, в этом году цены вырастут ещё больше, из-за чего многие украинцы будут испытывать трудности и будут иметь меньше возможностей тратить средства на питание вне дома.

Из-за усиления российских атак, отключений и перебоев с электроснабжением, а также сокращения числа посетителей киевские рестораны массово закрываются или приостанавливают работу. В связи с этим столичный ресторанный бизнес готовится к очередной военной зиме, пишет Reuters.

Как пишет издание, главная улица украинской столицы Крещатик, где когда-то кипела жизнь, теперь стала тише и пустее. На окнах кафе и ресторанов теперь всё чаще можно увидеть объявления с надписью "Аренда".

Из-за постоянных сигналов воздушной тревоги и российских дронов, которые практически непрерывно атакуют Киев, многие жители города избегают центра и остаются дома. Ранее, на протяжении войны, киевские рестораны и кафе служили "оазисами нормальной жизни". Это были места, где можно было встретиться с друзьями, отдохнуть и даже согреться — на фоне длительных отключений электроэнергии и ежедневного стресса, вызванного войной.

Видео дня

Рестораны массово закрываются

Однако для рестораторши Елены Борисовой пустые улицы теперь служат напоминанием о кризисе, с которым сталкивается ресторанная отрасль, пока Киев готовится к пятой военной зиме.

"С каждым годом становится всё труднее", — говорит Борисова, владелица Gastro Family — одной из ресторанных сетей Украины, насчитывающей десятки заведений. В каждом уголке столицы немало заведений сферы гостеприимства — от маленьких кофеен и демократичных кафе до крупных сетей — закрылись или приостановили работу как минимум до конца зимы.

Борисова рассказала, что "Gastro Family" закрыла два своих ресторана в столице, а работу ещё двух приостановила до апреля. Одно из франчайзинговых заведений сети в прифронтовых Сумах также приостановило работу до весны.

Владельцы ресторанов вынуждены преодолевать ряд трудностей:

комендантский час,

длительные перебои с электроснабжением и водоснабжением,

стремительный рост цен на топливо, дефицит персонала.

К этому добавляются еще и повреждения имущества в результате военных действий.

"Когда воздушная тревога длится около 20 часов в сутки, люди не ходят в центр города, если в этом нет крайней необходимости", — говорит Борисова.

Годовая инфляция в октябре достигла 11 %, и, по мнению экономистов, в этом году цены вырастут ещё больше, из-за чего многие украинцы столкнутся с трудностями и у них будет меньше возможностей тратить деньги на питание вне дома.

Те, кто так поступает, часто пропускают дополнительные заказы, такие как десерты или дополнительные напитки. Борисова рассказала, что среднее количество заказов сократилось с трёх до двух.

Директор по развитию сети ресторанов морепродуктов "Черноморка" Дмитрий Кострубин сообщил Reuters, что количество посетителей в заведениях сети сократилось примерно на 20 % по сравнению с прошлым годом. По словам Кострубина, сеть разработала "экстренное меню", блюда из которого можно готовить даже при отсутствии водоснабжения и электроэнергии; некоторые рестораны также подготовились к приготовлению блюд на открытом огне на улице.

Кроме того, сеть переносит часть своих заведений в западные регионы Украины, а остальные переформатирует в более бюджетный формат — "Море и Хинкали", где средний чек примерно на 30 % ниже, чем в традиционных ресторанах этой сети.

Компания уже закрыла два ресторана в Киеве и планирует перенести их на запад Украины — в частности, в такие города, как Луцк, население которых увеличилось из-за переезда людей подальше от линии фронта.

С сентября, когда Россия усилила атаки на Киев и прилегающие территории, нанося удары по объектам инфраструктуры, ситуация в Киеве резко ухудшилась.

Сеть Pesto Cafe временно закрыла семь из своих 20 заведений в Киеве и области из-за частых воздушных тревог и ухудшения ситуации с безопасностью.

В сентябре и октябре в Киеве — городе с населением более трёх миллионов человек — воздушные тревоги в общей сложности длились 437 часов.

Индекс восстановления деловой активности, рассчитанный киевским Институтом экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ) на основе опроса около 500 предприятий, в октябре достиг самого низкого значения за три с половиной года.

"Это тревожные показатели", — сказала Оксана Кузякив, исполнительный директор ИЭД.

Как бизнес приспосабливается

Владельцы ресторанов вынуждены приспосабливаться к сложным условиям в условиях войны. Генераторы гудят возле кухонь во время длительных отключений электроэнергии, и многие рестораны установили большие резервуары для воды, чтобы справиться с перебоями в электроснабжении. Некоторые даже приобрели собственные водовозы, чтобы подготовиться к длительным перебоям.

По данным издания, ресторанная отрасль также продолжает внедрять инновации, запуская новые концепции и переосмысливая традиционные украинские блюда с использованием местных ингредиентов.

Однако оставаться в бизнесе становится всё сложнее, особенно с учётом того, что некоторые владельцы уже исчерпали свои финансовые резервы, рассказал президент ассоциации ресторанов Тарас Ковальчук.

Напомним, что Фокус сообщал: с начала полномасштабного вторжения было зафиксировано 325 случаев поражения объектов предприятий с иностранным капиталом. Больше всего — в Киевской, Херсонской и Днепропетровской областях. Некоторые производства подвергались атакам неоднократно.

Кроме того, мы писали, что каждый пятый столичный ресторан может закрыться, квартиры массово освобождаются, а свет будут отключать всю зиму — Киев готовится к самой суровой зиме за время полномасштабной войны.