Через часті російські обстріли багато містян уникають центру й залишаються вдома, а відтак не відвідують ресторани. Через труднощі, пов'язані із воєнними ризиками та відсутністю електроенергії зачинилися або призупинили роботу щонайменше до кінця зими. За даними Reuters, ціни цього року зростуть ще більше, через що багато українців відчуватимуть труднощі та матимуть менше можливостей витрачати кошти на харчування поза домом.

Через посилення російських атак, відключення та перебої електроенергії та зменшення кількості відвідувачів київські ресторани масово зачиняються або призупиняють роботу. Відтак столичний ресторанний бізнес готується до ще однієї воєнної зими пише Reuters.

Як пише видання, головна вулиця української столиці Хрещатик, де колись вирувало життя, тепер став тихішим і порожнішим. На вікнах кафе та ресторанів тепер все частіше можна побачити оголошення із написом "Оренда".

Через постійні сигнали повітряної тривоги та російські дрони, які ледь не безперервно атакують Київ, багато містян уникають центру й залишаються вдома. Раніше упродовж війни київські ресторани й кафе слугували "оазами нормальності". Це були місця, де можна було зустрітися з друзями, відпочити й навіть зігрітися — на тлі тривалих відключень електроенергії та щоденного стресу, спричиненого війною.

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Ресторани масово закриваються

Проте для рестораторки Олени Борисової тепер порожні вулиці — це нагадування про кризу, з якою стикається ресторанна галузь, доки Київ готується до п’ятої воєнної зими.

"З кожним роком стає дедалі важче", — каже Борисова, власниця Gastro Family — однієї з ресторанних мереж України, що налічує десятки закладів. У кожному куточку столиці чимало закладів сфери гостинності — від маленьких кав’ярень і демократичних кафе до великих мереж — зачинилися або призупинили роботу щонайменше до кінця зими.

Борисова розповіла, що Gastro Family закрила два свої ресторани в столиці, а роботу ще двох призупинила до квітня. Один із франчайзингових закладів мережі в прифронтових Сумах також припинив роботу до весни.

Власники ресторанів змушені долати низку труднощів:

комендантську годину,

тривалі перебої з електропостачанням і водою,

стрімке зростання цін на пальне, дефіцит персоналу.

До цього додаються й пошкодження майна внаслідок воєнних дій.

"Коли повітряні тривоги тривають близько 20 годин на добу, люди не відвідують центр міста, якщо в цьому немає нагальної потреби", — каже Борисова.

Річна інфляція в жовтні досягла 11%, і очікується, що ціни цього року зростуть ще більше, кажуть економісти, через що багато українців відчуватимуть труднощі та матимуть менше можливостей витрачати кошти на харчування поза домом.

Ті, хто це робить, часто пропускають додаткові замовлення, такі як десерти чи додатковий напій. Борисова розповіла, що середня кількість замовлень зменшилася з трьох до двох.

Директор із розвитку мережі ресторанів морепродуктів "Чорноморка" Дмитро Кострубін розповів Reuters, що кількість відвідувачів у закладах мережі скоротилася приблизно на 20% порівняно з минулим роком. За словами Кострубіна, мережа розробила "екстрене меню", яке можна готувати навіть за відсутності водопостачання та електроенергії; деякі ресторани також підготувалися до приготування страв на відкритому вогні надворі.

Крім того, мережа переносить частину своїх закладів у західні регіони України, а інші переформатовує у більш бюджетний формат — "Море і Хінкалі", де середній чек приблизно на 30% нижчий, ніж у традиційних ресторанах цієї мережі.

Компанія вже закрила два ресторани в Києві й планує перенести їх на захід України — зокрема до таких міст, як Луцьк, населення яких зросло через переїзд людей подалі від лінії фронту.

Із вересня, відколи Росія посилила атаки на Київ та прилеглі території, завдаючи ударів по об'єктах інфраструктури, ситуація у Києві різко погіршилася.

Мережа Pesto Cafe тимчасово закрила сім зі своїх 20 закладів у Києві та області через часті повітряні тривоги й погіршення безпекової ситуації.

У вересні та жовтні в Києві — місті з населенням понад три мільйони осіб — повітряні тривоги сумарно тривали 437 годин.

Індекс відновлення ділової активності, розрахований київським Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) на основі опитування близько 500 підприємств, у жовтні досяг найнижчого значення за три з половиною роки.

"Це тривожні показники", – сказала Оксана Кузяків, виконавча директорка ІЕД.

Як адаптується бізнес

Власники ресторанів змушені адапутуватись до складних обставин під час війни. Генератори гудуть біля кухонь під час тривалих відключень електроенергії, і багато ресторанів встановили великі резервуари для води, щоб впоратися з перебоями в електропостачанні. Деякі навіть придбали власні водовози, щоб підготуватися до тривалих перебоїв.

За даними видання, ресторанна галузь також продовжує впроваджувати інновації, запускаючи нові концепції та переосмислюючи традиційні українські страви, використовуючи місцеві інгредієнти.

Але залишатися в бізнесі стає все складніше, особливо враховуючи, що деякі власники вже вичерпали свої фінансові резерви, розповів президент асоціації ресторанів Тарас Ковальчук.

Нагадаємо, Фокус писав, що від початку повномасштабного вторгнення зафіксовано 325 випадків ураження об’єктів підприємств з іноземним капіталом. Найбільше — на Київщині, Херсонщині та Дніпропетровщині. Частину виробництв атакували неодноразово.

Крім цього, ми писали, що кожен п'ятий столичний ресторан може зачинитися, квартири в оренду масово звільняються, а світло відключатимуть усю зиму – Київ готується до найсуворішої зими за час повномасштабної війни.