Предприятия, имеющие критически важное значение, должны перейти на новые правила бронирования до 20 декабря. Соответствующее решение принял Кабмин с учетом предложений оборонного ведомства.

Правительство продлило до 20 декабря включительно предоставление предприятиям статуса критически важных, если срок действия этих решений истек в октябре. При этом были расширены основания для пересмотра статуса критически важных предприятий, отмечают в Минобороны.

Наряду со статусом критически важных предприятий продлено и действие бронирований их работников, оформленных через портал "Дия", и благодаря этому предприятия смогут сохранить возможность бронировать работников в период перехода на новые правила.

Отмечается, что предприятия должны самостоятельно продлить эти бронирования через портал "Дия", поскольку отсрочки не будут продлеваться автоматически.

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На новые правила бронирования необходимо перейти до 20 декабря

Правительство предоставило предприятиям время до 20 декабря, чтобы довести количество забронированных работников до уровня 95% от общего числа. На этот период для руководителей предприятий отменено требование о доведении количества забронированных работников до установленного лимита в течение 10 рабочих дней, а также ответственность за несоблюдение этого срока.

Кроме того, Кабмин уточнил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса смогут забронировать до 95% своих военнообязанных работников без установления конкретного числового лимита.

Контроль за соответствием статуса критически важных предприятий

Правительство расширило основания для пересмотра статуса предприятий, имеющих критически важное значение. В частности, Координационный центр сможет учитывать документально подтвержденные обращения Государственной налоговой службы и Бюро экономической безопасности о систематическом уклонении предприятий от уплаты НДС или НДФЛ.

Как отмечается, такая информация может стать основанием для лишения статуса предприятия, имеющего критически важное значение.

Напомним, 19 ноября Кабинет министров Украины принял постановление, которым продлил до 20 декабря режим бронирования на предприятиях, у которых истек статус критичности.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров изменил правила бронирования военнообязанных работников. Ряд предприятий ОПК и энергетики больше не сможет бронировать 100 % таких работников.

Кроме того, правительство утвердило новые критерии и нормативы бронирования от мобилизации и создало Координационный центр, который будет заниматься этими вопросами. Лимиты на бронирование для предприятий жизненно важных отраслей тогда снизили до 95 %.