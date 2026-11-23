Отстрочка от мобилизации: Кабмин продлил сроки бронирования, кого это коснется
Кабинет Министров Украины принял постановление, которым до 20 декабря продолжил бронирование на предприятиях, на которых закончился статус критичности.
Соответствующий документ был принят 19 ноября и уже подписан премьер-министром Украины Сергеем Корецким.
Решение об определении критичности распространяется на предприятия, учреждения и организации, по которым государственные органы согласовали критерии определения критически важными с Координационным центром организации бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время.
Также статус критичости и отстрочки продлены для тех учреждений, у кого этот срок истекает ранее 20 декабря или уже истек между старым постановлением от 27 января 2023 года и вступлением в силу нового от 23 октября 2026 года.
Для предприятий, срок действия решений о критичности которых завершился в этот период, не будет применяться требование подтверждения соответствующего статуса.
Продолжение не распространяется на решения, которые отменили или должны отменить в соответствии с соответствующим постановлением (№1328) или на других законных основаниях.
До 20 декабря руководители критически важных предприятий, представительств донорских учреждений и исполнители проектов международной технической помощи, входящие в список, утвержденный Секретариатом Кабмина, должны привести количество забронированных работников в соответствие с обновленными требованиями порядка бронирования.
В течение этого периода соответствующие нормы порядка не будут применяться.
В свою очередь Министерство цифровой трансформации в течение пяти дней после вступления в силу постановления должно обеспечить возможность бронирования через портал "Дія" сотрудников указанных предприятий, учреждений и организаций.
Их перевод на специальный военный учет будет производиться без учета срока, предусмотренного пунктом 29 порядка бронирования.
Напомним, украинские предприятия могут сохранить стопроцентное бронирование сотрудников при условии ежемесячной отправки части персонала в Вооруженные силы Украины.
Также сообщалось, что правительство обновило критерии критических предприятий, а также правила подтверждения статуса критически важного субъекта экономической деятельности.