Кабинет Министров Украины принял постановление, которым до 20 декабря продолжил бронирование на предприятиях, на которых закончился статус критичности.

Соответствующий документ был принят 19 ноября и уже подписан премьер-министром Украины Сергеем Корецким.

Решение об определении критичности распространяется на предприятия, учреждения и организации, по которым государственные органы согласовали критерии определения критически важными с Координационным центром организации бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время.

Также статус критичости и отстрочки продлены для тех учреждений, у кого этот срок истекает ранее 20 декабря или уже истек между старым постановлением от 27 января 2023 года и вступлением в силу нового от 23 октября 2026 года.

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Для предприятий, срок действия решений о критичности которых завершился в этот период, не будет применяться требование подтверждения соответствующего статуса.

Продолжение не распространяется на решения, которые отменили или должны отменить в соответствии с соответствующим постановлением (№1328) или на других законных основаниях.

До 20 декабря руководители критически важных предприятий, представительств донорских учреждений и исполнители проектов международной технической помощи, входящие в список, утвержденный Секретариатом Кабмина, должны привести количество забронированных работников в соответствие с обновленными требованиями порядка бронирования.

В течение этого периода соответствующие нормы порядка не будут применяться.

В свою очередь Министерство цифровой трансформации в течение пяти дней после вступления в силу постановления должно обеспечить возможность бронирования через портал "Дія" сотрудников указанных предприятий, учреждений и организаций.

Их перевод на специальный военный учет будет производиться без учета срока, предусмотренного пунктом 29 порядка бронирования.

Напомним, украинские предприятия могут сохранить стопроцентное бронирование сотрудников при условии ежемесячной отправки части персонала в Вооруженные силы Украины.

Также сообщалось, что правительство обновило критерии критических предприятий, а также правила подтверждения статуса критически важного субъекта экономической деятельности.