Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, якою продовжив до 20 грудня бронювання на підприємствах, у яких закінчився статус критичності.

Відповідний документ було ухвалено 19 листопада, і його вже підписав прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Рішення щодо визначення критичності поширюється на підприємства, установи та організації, щодо яких державні органи узгодили критерії визначення критично важливих з Координаційним центром організації бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на час війни.

Також статус критичності та відстрочки продовжено для тих установ, у яких цей термін закінчується до 20 грудня або вже закінчився в період між старою постановою від 27 січня 2023 року та набранням чинності новою постановою від 23 жовтня 2026 року.

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До підприємств, термін дії рішень щодо критичності яких закінчився у цей період, не застосовуватиметься вимога щодо підтвердження відповідного статусу.

Ця частина не поширюється на рішення, які було скасовано або які мають бути скасовані відповідно до відповідної постанови (№ 1328) або на інших законних підставах.

До 20 грудня керівники критично важливих підприємств, представництв донорських установ та виконавці проєктів міжнародної технічної допомоги, що входять до переліку, затвердженого Секретаріатом Кабміну, повинні привести кількість заброньованих працівників у відповідність до оновлених вимог порядку бронювання.

Протягом цього періоду відповідні норми порядку не застосовуватимуться.

У свою чергу, Міністерство цифрової трансформації протягом п’яти днів після набрання чинності постановою має забезпечити можливість бронювання через портал "Дія" працівників зазначених підприємств, установ та організацій.

Їхнє занесення до спеціального військового обліку здійснюватиметься без урахування строку, передбаченого пунктом 29 порядку бронювання.

Нагадаємо, що українські підприємства можуть зберегти стовідсоткове резервування працівників за умови щомісячного відправлення частини персоналу до Збройних сил України.

Також повідомлялося, що уряд оновив критерії щодо критично важливих підприємств, а також правила підтвердження статусу критично важливого суб’єкта господарської діяльності.