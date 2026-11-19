Українські підприємства можуть зберегти стовідсоткове бронювання співробітників за умови щомісячного відправлення частини персоналу до Збройних сил України.

Мінекономіки разом із Міноборони та Генеральним штабом отримали від Кабінету Міністрів України доручення протягом двох тижнів розробити модель, за якою підприємства, установи та організації зможуть забронювати до 100% своїх військовозобов’язаних працівників. Цей пункт було внесено до протоколу засідання уряду ще 23 жовтня, а копії документа опублікував у себе у Facebook народний депутат Олександр Федієнко.

"Умова одна: підприємство повинно буде виконувати мобілізаційне зобов’язання та щомісяця направляти до Збройних сил України до 1% своїх військовозобов’язаних працівників для проходження військової служби на певний строк", — написав парламентарій, додавши, що за такими працівниками зберігаються робочі місця та заробітна плата.

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Однак уже на початковому етапі такий крок уряду викликає чимало юридичних питань, пише "Судово-юридична газета".

Отже, незрозуміло, на кого покладається відправлення людей на військову службу: чи то на саме підприємство, чи на територіальні центри комплектування, чи на державу.

Відкритим залишається й питання щодо того, чи буде таке відправлення добровільним, адже роботодавець не є органом, уповноваженим самостійно здійснювати призов на військову службу. Відповідні повноваження та процедури визначаються законодавством про військовий обов’язок та мобілізацію.

Тому, зазначає видання, запровадження нової моделі має чітко розмежувати обов’язки роботодавців, ТЦК та інших уповноважених органів. В іншому разі підприємства можуть опинитися в ситуації, коли виконання умов бронювання залежатиме від обставин, на які вони не мають юридичної можливості впливати.

Наразі невідомими залишаються й передбачувані терміни служби, а також те, яким чином працівник повертатиметься на підприємство після закінчення цього терміну. Адже чинне законодавство розмежовує право на відстрочку від мобілізації та підстави для звільнення з військової служби.

Питання викликає й сам порядок розрахунку запропонованого мобілізаційного зобов’язання. Незважаючи на те, що йдеться про 1%, документ не визначає, як саме розраховуватиметься цей показник, чи застосовуватиметься округлення та як враховуватимуться працівники, які вже мають відстрочки з інших законних підстав.

Нагадаємо, у Міністерстві освіти заявили, що можуть бути переглянуті правила надання відстрочки студентам-чоловікам віком від 25 років.

Також повідомлялося, що уряд оновив критерії щодо критично важливих підприємств, а також правила підтвердження статусу критично важливого суб’єкта господарської діяльності.