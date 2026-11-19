Після того, як в Україні запровадили відстрочку для студентів призовного віку, їхня кількість з 2022 року різко зросла. Особливо збільшилася кількість чоловіків старше 25 років, які вирішили знову піти вчитися.

Пік набору припав на 2024 рік, коли до лав студентів приєдналося понад 100 тисяч військовозобов’язаних чоловіків. На цю тенденцію звернули увагу в Міністерстві освіти і науки, яке спільно з Державною службою якості освіти запровадило перевірки, розповів в інтерв’ю "Суспільне" міністр освіти і науки України Андрій Бутенко.

За результатами перевірки, з 2025 року десятки тисяч студентів-чоловіків віком понад 25 років були відраховані.

"Разом із Державною службою якості освіти виявляємо випадки, коли немає підтверджень того, що люди навчаються та відвідують заняття. У таких випадках відбувається відрахування. З 2025 року було відраховано близько 50 тисяч таких чоловіків за невиконання навчального плану", — повідомив міністр про масштаби цього явища.

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За словами Бутенка, частка студентів віком понад 25 років у більшості університетів становить приблизно 2,5 %. Якщо ж говорити про приватні навчальні заклади, то там цей показник сягає 90 %.

"Мені шкода, що освіта стала місцем, куди люди йдуть не за знаннями, а щоб сховатися. Ніхто не може обмежити людину в прагненні до знань. Якщо людина виконує всі необхідні завдання і навчається, ви це бачите. Інакше це не про освіту", – зазначив міністр.

Відповідаючи на запитання, чи можна ще на етапі вступної кампанії встановити фільтри, щоб люди не використовували освіту як спосіб ухилення від мобілізації, голова Міносвіти зазначає, що законодавство про мобілізацію можна юридично змінити так, щоб позбавити права на відстрочку на час здобуття освіти, однак це порушить права громадян.

"Це питання вже не стосується освіти, а прав громадян. Ця дискусія триває як у Міноборони, так і в інших відомствах. Але це зміни до Закону України "Про мобілізацію", не до закону про освіту". Важливо бачити всі нюанси такого законопроекту", — підкреслив чиновник.

Він пояснив, що Міністерство освіти не має такого серйозного впливу на університети, як багатьом здається:

"У 2014–2015 роках, коли відбулася зміна парадигми вищої освіти, було дуже важливо надати їм більшу автономію. Але тоді ти повинен нести відповідальність за прийняті рішення. І зараз я говорю не лише про виконання нормативних актів, а й про ціннісні орієнтири".

Нагадаємо, що студенти, які навчаються за контрактом, мають таке саме право на відстрочку від мобілізації, як і ті, хто вступив на державне фінансування.

Також повідомлялося, що Закарпатський суд визнав незаконною мобілізацію трьох студентів, яким комісії ТЦК скасували відстрочки. Підставою для цього стали сумніви в тому, що молоді люди дійсно навчаються, а також непереконливі відповіді на запитання щодо освітньої програми та навчального плану.