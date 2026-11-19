После того, как в Украине ввели отстрочку для студентов призывного возраста, количество последних с 2022 года резко возросло. Особенно увеличилось число мужчин старше 25 лет, которые решили снова пойти учиться.

Пик поступлений пришелся на 2024 год, когда студенческие ряды пополнили более 100 тысяч военнообязанных мужчин. На тенденцию обратили внимания в Министерстве образования и науки, которое совместно с Государственной службой качества образования ввело проверки, рассказал интервью "Суспільне" министр образования и науки Украины Андрей Бутенко.

По результатом инспектирования, с 2025 года десятки тысяч студентов-мужчин старше 25 лет были отчислены.

"Вместе с Государственной службой качества образования выявляем случаи, когда нет подтверждений, что люди учатся, посещают занятия. Тогда происходит отчисление. С 2025 года было отчислено около 50 тысяч таких мужчин за невыполнение учебного плана", — озвучил масштабы министр.

Видео дня

По словам Бутенко, доля студентов старше 25 лет в большинстве университетов составляет примерно 2,5%. Если же говорить о частных учебных заведениях, то там этот показатель достигает до 90%.

"Мне жаль, что образование стало местом, куда люди идут не за знаниями, а чтобы спрятаться. Никто не может ограничить человека в стремлении к знаниям. Если человек выполняет все необходимые задания и учится, вы видите это. Иначе это не об образовании", – отметил министр.

Отвечая на вопрос, можно ли еще на этапе вступительной кампании поставить фильтры так, чтобы люди не использовали образование как способ уклонения от мобилизации, глава Минобразования говорит, что законодательство о мобилизации можно юридически изменить так, чтобы забрать право на отсрочку на время получения образования, однако это нарушит права граждан.

"Этот вопрос уже не об образовании, а о правах граждан. Эта дискуссия продолжается и в Минобороны, и в других ведомствах. Но это изменения в закон Украины "О мобилизации", а на в закон об образовании. Важно видеть все нюансы такого законопроекта", — подчеркнул чиновник.

Он пояснил, что Минобразивания имеет не такое серьезное влияние на университеты, как многим кажется:

"В 2014-2015 годах, когда произошло изменение парадигмы высшего образования, было очень важно дать им больше автономии. Но тогда ты должен нести ответственность за принятые решения. И сейчас я говорю не только об исполнении нормативных актов, но и о ценностных ориентирах".

Напомним, студенты, обучающиеся по контракту, имеют такое же право на отсрочку от мобилизации, как и те, кто поступил на бюджет.

Также сообщалось, что Закарпатский суд признал незаконной мобилизацию трех студентов, которым комиссии ТЦК отменили отсрочки. Основанием послужили сомнения в том, что молодые люди действительно учатся, а также неубедительные ответы на вопросы об образовательной программе и учебном плане.