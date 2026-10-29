Обучение по контракту тоже дает шанс на отсрочку: кого это касается

Студенты, обучающиеся по контракту, имеют такое же право на отсрочку от мобилизации, как и те, кто поступил на бюджет.

По словам юриста Ольги Губской, решающее значение имеют не источник оплаты образования, а форма обучения и последовательность получения уровней образования.

Как пояснила юрист, для получения отсрочки студент должен учиться на дневной или дуальной форме обучения и получать образование более высокого уровня, чем уже полученное.

Например, поступление в магистратуру после бакалавриата может служить основанием для отсрочки при условии соблюдения других требований. В то же время повторное получение степени бакалавра после получения соответствующего диплома не соответствует критерию последовательности образования.

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Право на отсрочку не зависит от того, кто оплачивает обучение — государство, сам студент, его семья или предприятие. Поэтому платная дневная магистратура может давать основания для отсрочки, тогда как обучение по государственному бюджету само по себе её не гарантирует.

Для подтверждения права на отсрочку проверяются данные об образовании, в частности сведения из Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЕБО). Справка об обучающемся должна содержать актуальную информацию о форме обучения, уровне образования и соблюдении последовательности его получения.

Напомним, ранее юрист Николай Сиренко пояснял, что предприятие не может сразу забронировать нового работника после увольнения сотрудника, у которого была бронировка. Причина заключается в том, что обновление данных об отмене бронирования в системе "Дия" может занять до 48 часов.

Ранее военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщала, что около 7 % мобилизованных украинцев имеют законные основания для отсрочки, но из-за ошибок при призыве всё равно попадают в армию. По её словам, такие ситуации увеличивают нагрузку на военную систему и приводят к значительным финансовым затратам.