Навчання за контрактом теж дає шанс на відстрочку: кого це стосується

Студенти, які навчаються за контрактом, мають таке саме право на відстрочку від мобілізації, як і ті, хто вступив на бюджет.

За словами юристки Ольги Губської, вирішальне значення мають не джерело оплати освіти, а форма навчання та послідовність здобуття освітніх рівнів.

Як пояснила юристка, для отримання відстрочки студент має навчатися за денною або дуальною формою та здобувати рівень освіти, вищий за вже отриманий.

Наприклад, вступ до магістратури після бакалаврату може бути підставою для відстрочки за умови дотримання інших вимог. Натомість повторне здобуття бакалаврського ступеня після отримання відповідного диплома не відповідає критерію послідовності освіти.

Право на відстрочку не залежить від того, хто оплачує навчання — держава, сам студент, його родина чи підприємство. Тому платна денна магістратура може давати підстави для відстрочки, тоді як навчання на бюджеті саме по собі її не гарантує.

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Для підтвердження права на відстрочку перевіряють дані про освіту, зокрема відомості Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). Довідка про здобувача освіти має відображати актуальну інформацію про форму навчання, освітній рівень і дотримання послідовності його здобуття.

Нагадаємо, раніше юрист Микола Сиренко пояснював, що підприємство не може одразу забронювати нового працівника після звільнення співробітника, який мав бронювання. Причина полягає в тому, що оновлення даних про скасування бронювання в системі "Дія" може тривати до 48 годин.

Раніше військова омбудсменка Ольга Решетилова повідомляла, що близько 7% мобілізованих українців мають законні підстави для відстрочки, але через помилки під час призову все одно потрапляють до війська. За її словами, такі ситуації збільшують навантаження на військову систему та спричиняють значні фінансові витрати.