Не знаешь предмет — на фронт: ТЦК проверяли знания студентов, но суд признал это незаконным

Закарпатский суд признал незаконной мобилизацию трёх студентов, которым комиссии ТЦК отменили отсрочки. Основанием послужили сомнения в том, что молодые люди действительно учатся, а также неубедительные ответы на вопросы об образовательной программе и учебном плане.

Мобилизацию трёх студентов, у которых были действующие отсрочки, признали незаконной. Комиссии ТЦК решили, что молодые люди учатся лишь формально, и лишили их этого права. Соответствующие решения принял Закарпатский окружной административный суд, сообщает "Судебно-юридическая газета".

Студенты учились в Бердянском профессиональном колледже Таврического государственного агротехнологического университета и Киевском университете культуры. Однако их доставили в ТЦК, где усомнились, что они посещают занятия, и расспрашивали об учебном плане и образовательной программе. Не услышав убедительных ответов, комиссии отсрочку отменили. Одного студента призвали в мае 2025 года, двух других — в июне-июле 2026-го.

Видео дня

Суд подчеркнул, что контроль за обучением не входит в компетенцию ТЦК.

"Законодательством территориальным центрам комплектования и социальной поддержки не предоставлены полномочия проводить проверку выполнения учащимися учебных планов, оценивать успеваемость, посещаемость занятий или другие вопросы организации образовательного процесса", — говорится в одном из решений.

Поэтому неудачные ответы студента не могут служить основанием для лишения отсрочки. Приказы о призыве и зачислении истцов в личный состав воинских частей признаны незаконными. Молодых людей должны уволить со службы, но решение ещё можно обжаловать в апелляционном порядке.

Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК проникают в частные дома и силой забирают мужчин. Омбудсмен фиксирует новые нарушения, а юристы подчеркивают: право на неприкосновенность жилища действует даже в условиях военного положения. "Фокус" разобрался, можно ли не пускать ТЦК в дом, допустимо ли применение силы и как защитить свои права.

Кроме того, несколько дней назад все ТЦК получили подробную инструкцию, регламентирующую взаимодействие с военнообязанными при призыве на службу. За её нарушение предусмотрено наказание, хотя, как признал военный, подобный документ существовал и раньше.