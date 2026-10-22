Не знаєш предмет – на фронт: ТЦК перевіряли знання студентів, але суд визнав це незаконним

Закарпатський суд визнав незаконною мобілізацію трьох студентів, яким комісії ТЦК скасували відстрочки. Підставою стали сумніви, що молоді люди справді навчаються, і невдалі відповіді на запитання про освітню програму та навчальний план.

Мобілізацію трьох студентів, які мали чинні відстрочки, визнали незаконною. Комісії ТЦК вирішили, що молоді люди навчаються лише формально, і скасували їм це право. Відповідні рішення ухвалив Закарпатський окружний адміністративний суд, повідомляє Судово-юридична газета.

Студенти навчалися в Бердянському фаховому коледжі Таврійського державного агротехнологічного університету та Київському університеті культури. Утім, їх доставили до ТЦК, де засумнівалися, що вони відвідують пари, і розпитували про навчальний план та освітню програму. Не почувши переконливих відповідей, комісії відстрочки скасували. Одного студента призвали в травні 2025 року, двох інших – у червні-липні 2026-го.

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Суд наголосив, що контроль за навчанням не входить до компетенції ТЦК.

"Законодавством не надано територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки повноважень здійснювати перевірку виконання здобувачами освіти навчальних планів, оцінювати успішність навчання, відвідування занять чи інші питання організації освітнього процесу", – йдеться в одному з рішень.

Тож невдалі відповіді студента не можуть бути підставою відбирати відстрочку. Накази про призов і зарахування позивачів до особового складу військових частин визнано незаконними. Молодих людей мають звільнити зі служби, але рішення ще можна оскаржити в апеляції.

Раніше повідомлялося, що працівники ТЦК проникають до приватних будинків і силоміць забирають чоловіків. Омбудсмен фіксує нові порушення, а юристи наголошують: право на недоторканність житла діє навіть в умовах воєнного стану. Фокус розібрався, чи можна не пускати ТЦК до оселі, чи допустиме застосування сили та як захистити свої права.

Крім того, кілька днів тому всі ТЦК отримали докладну інструкцію, яка регламентує взаємодію з військовозобов'язаними під час прийняття на службу. За її порушення передбачено покарання, хоча, як визнав військовий, схожий документ існував і раніше.