Украинские предприятия могут сохранить стопроцентное бронирование сотрудников при условии ежемесячной отправки части персонала в Вооруженные силы Украины.

Минэкономики вместе с Минобороны и Генеральным штабом получили от Кабинета Министров Украины поручение в течение двух недель разработать модель, по которой предприятия, учреждения и организации смогут бронировать до 100% своих военнообязанных работников. Этот пункт внесли в протокол заседания правительства еще 23 октября, а копии документа опубликовал у себя в Facebook народный депутат Александр Федиенко.

"Условие одно: предприятие должно будет выполнять мобилизационное обязательство и ежемесячно направлять в Вооруженные силы Украины до 1% своих военнообязанных работников для прохождения военной службы на определенный срок", — написал парламентарий, добавив, что за такими сотрудниками сохраняются рабочие места и заработная плата.

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Однако уже на начальном этапе такой шаг правительства уже вызывает немало юридических вопросов, пишет "Судебно-юридическая газета".

Так, неясно, на кого ложится отправка людей на военную службу, будь то само предприятие, территориальные центры комплектования или государство.

Открытым остается и вопрос о том, будет ли такая отправка добровольной, ведь работодатель не является органом, уполномоченным самостоятельно совершать призыв на военную службу. Соответствующие полномочия и процедуры определяются законодательством о воинской обязанности и мобилизации.

Поэтому, констатирует издание, введение новой модели должно четко разграничить обязанности работодателей, ТЦК и других уполномоченных органов. В противном случае предприятия могут оказаться в ситуации, когда выполнение условий бронирования будет зависеть от обстоятельств, на которые они не имеют юридически возможности влиять.

Неизвестными пока остаются и предполагаемые сроки службы, а также то, каким образом работник будет возвращаться на предприятие по истечении этого срока. Ведь действующее законодательство разграничивает право на отсрочку от мобилизации и основания увольнения с военной службы.

Вопросы вызывает и сам порядок расчета предложенного мобилизационного обязательства. Несмотря н то, что речь идет об 1%, документ не определяет, как именно будет рассчитываться этот показатель, будет ли применяться округление и как будут учитываться работники, уже имеющие отсрочки по другим законным основаниям.

Напомним, в Минобразования заявили, что могут быть пересмотрены правила предоставления отстрочки студентам—мужчинам старше 25 лет.

Также сообщалось, что правительство обновило критерии критических предприятий, а также правила подтверждения статуса критически важного субъекта экономической деятельности.