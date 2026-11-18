Новые правила бронирования грозят бизнесу потерей ценных сотрудников, а работникам — мобилизацией. Предприятия по-прежнему вынуждены выбирать, кого бронировать, специалисты на пороге 25-летия рискуют остаться без отсрочки, а компании, утратившие статус критически важных, — не успеть его восстановить. Какие риски скрывает новая система бронирования и кто первым может лишиться защиты от мобилизации — выяснял Фокус.

В Украине ввели новые правила бронирования. Правительство обновило критерии критических предприятий, а также правила подтверждения статуса критически важного субъекта экономической деятельности. И, на данный момент 90% государственных органов уже пересмотрели критерии критичности, сообщили в министерстве экономики и окружающей среды.

Как анонсировал премьер –министр Сергей Корецкий, причиной такого пересмотра критериев послужили многочисленные случаи злоупотреблений, когда компании, имеющие право на бронирование, могут фактически неограниченно увеличивать штат. Что дескать многие предприятия получили статус именно из-за высоких зарплат и отсутствия долгов, а не из-за реальной важности для обороны или экономики. А тем временем армия испытывает дефицит бойцов.

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Процедура следующая — министерства и областные военные администрации пересматривают отраслевые и региональные критерии определения критически важных предприятий, после чего их согласовывает созданный Координационный центр. Если у них возражений нет, критерии утверждаются приказами соответствующих государственных органов и вступают в силу после государственной регистрации в Минюсте.

Если окажется, что предприятие подходило только по отменённому критерию — оно потеряет статус критически важного. А значит, потеряет и автоматическое право бронировать работников. В таком случае ему дадут шанс повторно подать документы — уже по другим критериям, которые остались действующими. Если оно под них подходит — статус вернут.

Иными словами, статус не отбирают у всех — только у тех, чьи критерии отменили, но и он не продлевается «по инерции» — его нужно подтвердить по новым правилам. Потеря статуса не окончательная — можно заново податься по действующим критериям.

Если критерии для предприятия не изменились, то статус критически важного сохраняется.

"Для предприятий оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов предусмотрена квота бронирования 95%. Работники, непосредственно задействованные в производстве и аварийно-восстановительных работах, сохраняют бронирование. Бронирование свыше 95% работников возможно по обоснованному решению Минобороны или Минэнерго с учётом рекомендаций Координационного центра", — уточняют в министерстве.

Общий лимит бронирования для предприятий, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения, остаётся на уровне 50% военнообязанных работников. Для представительств донорских учреждений и исполнителей проектов международной технической помощи лимит бронирования составляет не более 50% военнообязанных работников, непосредственно задействованных в выполнении задач одного проекта, но не более 7 человек.

Отдельно подготовлен проект решения о переходном периоде для предприятий, у которых срок критичности завершается в ноябре–декабре 2026 года. По этому проекту статус предлагают продлить на 31 день, чтобы предприятия могли подтвердить критичность по новым требованиям без остановки работы.

В группе риска строитель, ІТ специалисты и торговля

На сегодня, как говорится в постановлении Кабмина, к критическим отнесены такое сферы: оборонно-промышленный и топливно-энергетический комплексы, аварийно-спасательные службы, добывающая промышленность, перерабатывающая промышленность, строительство, агропроизводство и продовольственная безопасность, транспорт и логистика, информационные технологии, связь, банковская деятельность, здравоохранение, розничная торговля, жилищно-коммунальное хозяйство, культура и другие сферы — по согласованию с Координационным центром.

С одной стороны, вроде бы всё как и было, но с другой стороны, есть нюансы, рассказывает Фокусу адвокат Валентин Серков. Теперь в группе риска оказалась, к примеру, розничная торговля. Как таковая, она не является критической инфраструктурой и легко подпадает под сужение критериев — уровень критичности будет даваться по согласованию с Координационным центром, то есть автоматически не гарантирован. Сфера строительства — если её деятельность напрямую не связана с восстановлением критической инфраструктуры или возведением укрепрайонов. Перерабатывающая и добывающая промышленность — если продукция не для обороны или продовольственной безопасности или же не добыча стратегического сырья. ІТ и связь тоже могут значительно урезать, если, например, не обеспечивают оборону или жизнедеятельность.

"Предприятие "вылетает", если его критерий отменили, а под новые действующие критерии оно не подходит. Поэтому больше всего рискуют те, кто получил статус по "широким" отраслевым критериям — торговля, культура, обычное строительство, нестратегическая переработка. А это, на секундочку, тысячи сотрудников мобилизационного возраста, которые если уже не пополнили ряды ВСУ, то вот-вот пополнят. Бронь слетает очень быстро, и пока предприятия будут пытаться снова получить статус критического, сотрудники уже будут в окопах", — считает юрист.

Опять руководители будут выбирать, кто попадёт под бронь

Постановление Кабмина меняет процедуры и сроки получения статуса критически важного предприятия и бронирования. При этом появляется дополнительный бюрократический этап — Координационный центр, целесообразность которого вызывает вопросы, поскольку аналогичные функции уже выполняют государственные органы. Также прослеживается тенденция к сокращению лимитов бронирования, в частности для международных проектов помощи (до 50% сотрудников, но не более семи человек на проект).

"Это может привести к замене украинских специалистов иностранными, а значит — к оттоку средств из украинской экономики, поскольку зарплаты, налоги и другие платежи будут поступать за границу. Поэтому экономические последствия таких ограничений вызывают серьёзные вопросы", — рассказывает Фокусу адвокат Роман Лихачов.

Также, по словам юриста, возникает вопрос, кто именно попадёт в лимит бронирования: руководители или непосредственно рабочие специалисты. Отсутствие чётких критериев создаёт коррупционные риски и усиливает человеческий фактор. Кроме того, предприятия не могут гарантировать уникальным специалистам бронирование, что затрудняет их привлечение и удержание.

"На мой взгляд, бронировать в первую очередь необходимо специалистов, без которых предприятие не сможет функционировать, а перечень должностей и критерии бронирования должны быть чётко определены. Но их нет. Всё решает руководитель. Это не совсем правильно", — считает адвокат.

И до сих пор неизвестно, что делать с теми, кому вот-вот исполнится 25. Вот, к примеру, человек приходит в 24 года и 10 месяцев — уникальный инженер. Забронировать в 24 нельзя, только с 25. Но в 25 он уже в розыске у ТЦК — повестку прислали раньше. Успеть забронировать невозможно.

"Есть даже случай призыва в день рождения: система не пропускала, потому что нет 25 и нет статуса военнообязанного. С этими людьми до сих пор ничего не решено — уникальные специалисты пропадают. Я считаю, что всё должно быть автоматически, с чёткими критериями: подходит по должности и предприятию — бронируется; не подходит — сразу говорят на работе. А они опять отдали всё на усмотрение руководителей предприятий: сначала там, потом утверждают наверху. Всё осталось как было, только урезали количество забронированных", — констатирует адвокат.

Момент согласования лимитов по бронированию выписан обтекаемо, а когда нет чётких критериев, это почва для коррупции и неоднозначного толкования.

"Я не понимаю, в каких случаях Координационный центр будет принимать решения по лимитам и в каком порядке. И какая процедура обжалования решения Координационного центра — она написана обтекаемо. Предприятие обратилось за увеличением лимитов — должно получить обоснованное решение об отказе. Дальше куда оно может быстро обжаловать и как скоро? В суд идти бессмысленно: у меня в Киевском окружном некоторые дела 2023 года до сих пор не рассмотрены, есть даже дело 2021-го. Поэтому нужна организация, куда можно быстро обжаловать, чтобы не утратить уникальных специалистов", — констатирует Роман Лихачов.

Экономическое бронирование принесло бы больше пользы

По словам адвоката, логичнее было бы сосредоточиться на экономическом бронировании — как раньше, привязанном к зарплатам. Но Кабмин посчитал его коррумпированным. С одной стороны, может, и так, но с другой — это деньги для бюджета: предприятиям приходилось платить высокую зарплату в белую.

Второй момент — уникальность специалистов. Если бронирование не экономическое, оно должно идти по уникальности: есть должности, которые нельзя заменить женщинами, молодёжью и т. д. — тогда есть смысл бронировать.

"Мне интересно, насколько эта реформа даст пополнение армии. Если человека не забронировали на одном предприятии, а он хочет брони, — он пойдёт на другое. Если всё не выписано досконально — будут сложности, и многие попадут под мобилизацию. Я считаю: первое — должна быть электронная система бронирования; второе — чёткость критериев. Когда будут идеальные критерии — предприятие с утверждённой критичностью, чёткие критерии критичности, перечень должностей, подлежащих бронированию — всё будет банально просто", — отмечает адвокат.

К тому же, как подчёркивает адвокат, большинство забронированных числятся за государственными коммунальными предприятиями, доля бизнеса не такая большая. По уголовным делам массовости фиктивного бронирования в частных предприятиях нет, а по государственным и коммунальным — есть. Посмотрим, чем закончится. Когда нет чёткости — это беда у всех.

Как писал Фокус, 23 октября состоялось заседание Кабинета министров Украины, на котором утвердили новые критерии и нормативы бронирования от мобилизации. Также создали Координационный центр, который будет заниматься этими вопросами. Согласно решению правительства, лимиты на отсрочку от призыва для критически важных предприятий снижены до 95%.

При этом даже если компания ОПК или энергетической сферы лишится возможности бронировать 100% работников, это решение могут отменить после обращения в Координационный центр.

Накануне премьер-министр Сергей Корецкий отметил, что количество отсрочек и бронирований растёт — ежемесячно оформляются десятки тысяч. При этом потребность армии в военнослужащих остаётся высокой из-за потерь, ранений и необходимости ротации.

По мнению премьера, бронирование стало слишком доступным, что создаёт возможности для злоупотреблений. Поэтому правительство намерено пересмотреть правила и ужесточить контроль.