Лимиты для ОПК уменьшили до 95%: Кабмин рассказал об изменениях в бронировании для критических предприятий

23 октября состоялось заседание Кабинета министров Украины, на котором утвердили новые критерии и нормативы бронирования от мобилизации. Также создали Координационный центр, который будет заниматься этими вопросами. Согласно решению правительства, лимиты на отсрочку от призыва для критически важных предприятий снижены до 95%. Как изменится система для военнообязанных, работающих, например, в оборонной промышленности и энергетике?

В Украине внесли изменения в определение критичности предприятий, лимиты бронирования, а также отраслевые и региональные критерии, сообщили на правительственном портале. Решение приняли на заседании Кабмина 23 октября 2026 года.

На портале подчеркнули, что новое решение необходимо для баланса между потребностями экономики и украинской армии. Также заверили, что и в дальнейшем будут заботиться о работниках, от которых зависит функционирование критически важной инфраструктуры.

Изменения в системе бронирования — подробности решения Кабмина от 23 октября

Ограничения бронирования.

Для предприятий топливно-энергетической и оборонной сферы, которые ранее имели 100-процентную квоту призыва, лимит снизил до 95% от численности военнообязанных. В лимите учитываются лица, имеющие отсрочку по другим причинам, например, многодетные родители, опекуны и т. п.

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Правительство подчеркнуло, что руководители не должны отбирать бронирование у людей, которые непосредственно работают на производстве, выполняют оборонные контракты, ремонтируют оборудование и т. п. Указано, что изменения в бронировании должны коснуться в первую очередь "вспомогательного и обслуживающего персонала".

Критерии предприятия, имеющего критически важное значение.

Кабмин изменил критерии определения критически важных предприятий. В соответствии с этим решением пересмотрят отраслевые и региональные критерии: на это отводится 10 дней. После этого состоится очередной пересмотр статуса критичности. Чиновники добавили: если критерии для предприятия не изменились, то статус пересматривать не будут.

Координационный центр.

В Украине появится новое учреждение — Координационный центр, который будет заниматься вопросами бронирования от мобилизации. В его обязанности входит утверждение критериев для критически важных предприятий. Кроме того, центр будет рассматривать предложения органов власти в отношении отдельных компаний и реагировать на информацию от правоохранительных органов, выявивших нарушения. Также указано, что Координационный центр будет иметь право увеличить объемы бронирования на 50%.

На правительственном портале пока нет постановления Кабмина с полным текстом решения о бронировании.

Корецкий — о бронировании и потребностях армии

Вечером 23 октября премьер-министр Сергей Корецкий опубликовал заявление об изменениях в системе бронирования. Чиновник подтвердил, что изменения затронут критически важные предприятия, в том числе — оборонную и энергетическую сферы. Благодаря обновленной системе, которая должна заработать с 1 декабря 2026 года, надеются, что появится возможность ротации для бойцов ВСУ.

Напоминаем, что 20 октября адвокат Сергей Литвиненко рассказал, какие риски могут возникнуть у предприятий жизненно важных отраслей в связи с изменениями в системе бронирования.