Ліміти для ОПК зменшили до 95%: уряд розповів про зміни в бронюванні для критичних підприємств

23 жовтня відбулось засідання Кабінету міністрів України, на якому затвердили нові критерії та нормативи бронювання від мобілізації та створили Координаційний центр, який займатиметься цими питаннями. Згідно з рішенням уряду, ліміти на бронь для критичних підприємств опустили до 95%. Як зміниться системи для військовозобов'язаних, які працюють, наприклад, в оборонці та в енергетиці?

В Україні внесли зміни у визначення критичності підприємств, ліміти бронювання та галузеві й регіональні критерії, повідомили на урядовому порталі. Рішення прийняли на засідання Кабміну 23 жовтня 2026 року.

На порталі наголосили, що нове рішення потрібне для збереження балансу між потребами економіки та українського війська. Також запевнили, що й надалі берегтимуть працівників, від яких залежить робота критичної інфраструктури.

Зміни в бронюванні — деталі рішення Кабміну 23 жовтня

Ліміти бронювання.

Для підприємств паливно-енергетичної та оборонної сфери, які раніше мали 100-відсоткове бронювання, зменшили ліміт до 95% від чисельності військовозобов'язаних. У ліміті враховують людей, які мають відстрочки з інших причин, наприклад, — багатодітних батьків, опікуни тощо.

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Уряд наголосив, що керівники не повинні відбирати бронь у людей, які безпосередньо працюють на виробництві, виконують оборонні контракти, ремонтують обладнання тощо. Вказано, що зміни бронювання повинні зачепити в першу чергу "допоміжного та обслуговуючого персоналу".

Критерії критично важливого підприємства.

Кабмін змінив критерії критично важливих підприємств, і відповідно до цього рішення повинні бути переглянуті галузеві та регіональні критерії: на це дається 10 днів. Після цього відбудеться черговий перегляд статусу критичності. Урядовці додали: якщо критерії для підприємства не змінювались, то статус не переглядатимуть.

Координаційний центр.

В Україні з'явиться нова інституція — Координаційний центр, який буде займатись питаннями бронювання від мобілізації. Серед його обов'язків — затвердження критеріїв для визначення критично важливих підприємств. Крім того, центр розглядатиме пропозиції органів влади щодо окремих компаній та реагуватиме на інформацію від правоохоронців, які виявили порушення. Також вказано, що Координаційний центр матиме право збільшити обсяги бронювання на 50%.

На урядовому порталі поки немає постанови Кабміну з повним текстом рішення щодо бронювання.

Корецький — про бронювання та потреби війська

Увечері 23 жовтня прем'єр-міністр Сергій Корецький опублікував заяву про зміни в бронюванні. Посадовець підтвердив, що зміни зачеплять критично важливі підприємства, у тому числі — оборонну та енергетичну сферу. Завдяки оновленій системі, яка має запрацювати з 1 грудня 2026 року, сподіваються, що з'явиться можливість ротацій для бійців ЗСУ.

Нагадуємо, 20 жовтня адвокат Сергій Литвиненко розповів, які ризики можуть виникнути у критично-важливих підприємств через зміни у системі бронювання.