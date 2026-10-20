Зміни в бронюванні: адвокат пояснив, за що підприємства можуть втратити критичний статус

Правила бронювання від мобілізації в Україні готують до змін. Розбираємося, що відомо про нові ініціативи, як вони можуть вплинути на критично важливі підприємства та чи загрожують штрафи.

У жовтні в Україні переглядають зміни до правил бронювання працівників критично важливих підприємств. Обговорення стосується критеріїв критичності, кількості працівників, яких дозволено бронювати, та контролю за обґрунтованістю таких рішень. Ситуацію прокоментувв адвокат Сергій Литвиненко.

"Бронювання військовозобов’язаних працівників залишається одним із найбільш чутливих питань для українського бізнесу. Для підприємств це не просто кадрова процедура, а можливість зберегти працівників, без яких неможливо забезпечувати виробництво, виконувати державні замовлення, сплачувати податки та підтримувати безперервну роботу", — зазначив юрист у поясненні Фокусу.

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Бронювання працівників: що є і що зміниться

Тож, як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, 13 жовтня 2026 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову "Про деякі питання організації бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час". Наразі йдеться про створення Координаційного центру, перегляд квот бронювання та посилення контролю за наданням підприємствам статусу критично важливих.

Бронювання - що є і що зміниться Фото: Telegram/Ярослав Железняк

Передусім переглянуть посилення контролю за наданням підприємствам статусу критично важливих. Саме цей статус є підставою для бронювання військовозобов’язаних працівників, але не створює автоматичного права бронювати необмежену кількість осіб.

Також обговорюються зміни до підходів визначення квот бронювання, галузевих і регіональних критеріїв критичності та механізмів перевірки документів підприємств.

За повідомленнями Железняка, урядове рішення передбачає зниження ліміту бронювання для підприємств оборонно-промислового комплексу та критичних паливно-енергетичних підприємств із 100% до 85%. Для окремих комунальних підприємств і установ ліміт можуть знизити з 75% до 60%. Для інших критично важливих підприємств базовий ліміт пропонується залишити на рівні 50%, а понад цей поріг бронювання — лише за рекомендацією Координаційного центру. Ці параметри потребують остаточної звірки з офіційним текстом постанови.

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Окреме питання постає у дотриманні зарплатних критеріїв. Як пояснює Литвиненко, вимоги до оплати праці можуть впливати на можливість підприємства зберегти статус критично важливого та бронювати працівників. Водночас конкретні умови залежать від категорії підприємства й чинних нормативних актів.

Додаткову увагу привернув законопроєкт № 15237 від 13 травня 2026 року "Про справедливе бронювання та участь у обороні". Станом на жовтень 2026 року він перебуває на опрацюванні в профільному комітеті Верховної Ради. Його реєстрація та розгляд у комітеті самі по собі не означають, що запропоновані положення набрали чинності.

Сергій Литвиненко , адвокат, арбітражний керуючий

Під час оцінки таких змін важливо розмежовувати три речі: що вже передбачено чинним законодавством, які пропозиції лише обговорюються та які наслідки можуть настати для роботодавців у разі порушення встановлених правил. Станом на жовтень 2026 року правила бронювання вже зазнали суттєвих змін. Зокрема, Кабінет Міністрів України ухвалив постанову від 30 травня 2026 року № 692, якою було змінено окремі положення порядку бронювання та критеріїв критичності підприємств.

Тому під час оцінки можливих змін важливо розрізняти чинні правила, ухвалені урядові рішення, зареєстровані законодавчі ініціативи та пропозиції, які ще потребують офіційного затвердження.

Чому рішення уряду викликало резонанс

Резонанс посилили повідомлення про рішення Кабінету Міністрів від 13 жовтня 2026 року щодо обмеження можливостей бронювання працівників критично важливими підприємствами.

Щодо створення Координаційного центру, перегляду квот бронювання та посилення контролю за наданням підприємствам статусу критично важливих, то як вважає адвокат, конкретні параметри нових обмежень слід оцінювати за офіційним текстом нормативного акта, а не лише за повідомленнями в медіа.

Для бізнесу головне питання полягає в тому, чи враховуватимуть під час перегляду квот реальні потреби конкретних підприємств.

Наприклад, для виробництва критично важливими можуть бути не лише керівники та інженери, а й електрики, механіки, оператори обладнання та технологи. Відсутність навіть кількох таких фахівців може призвести до зупинки окремих процесів, зриву контрактів або скорочення обсягів виробництва.

Водночас статус критично важливого підприємства не означає автоматичного права бронювати необмежену кількість працівників. Бронювання здійснюється в межах затвердженого ліміту та за процедурою, передбаченою постановою Кабміну № 76.

Що пропонують переглянути

16 жовтня 2026 року у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови № 16160 "Про перегляд рішення Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2026 року щодо обмеження можливостей бронювання працівників критично важливими підприємствами".

Ініціатива передбачає перегляд урядового рішення. Серед питань, які потребують уваги, — вплив нових обмежень на роботу підприємств, консультації з представниками бізнесу та повноваження органів, які можуть брати участь у погодженні бронювання.

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Однак реєстрація проєкту постанови не означає, що рішення уряду вже скасовано. До ухвалення відповідного акта необхідно керуватися чинними нормами.

Для роботодавців важлива не лише сама квота бронювання, а й передбачуваність процедури. Підприємства мають розуміти, за якими критеріями оцінюватимуть їхню діяльність, які документи необхідно подавати, скільки часу триватиме розгляд і на яких підставах можуть відмовити.

Які ризики виникають для бізнесу

Можливий перегляд правил бронювання створює кілька потенційних ризиків для роботодавців.

Втрата можливості зберегти необхідних працівників. Якщо підприємство не відповідає встановленим критеріям або втрачає статус критично важливого, воно може втратити підставу для бронювання за відповідною процедурою. Наслідки залежатимуть від конкретного рішення та чинних правил. Кадрові проблеми та скорочення виробництва. Якщо підприємство втратить фахівців, яких складно швидко замінити, це може призвести до простоїв, порушення строків виконання замовлень і додаткових витрат на пошук та навчання персоналу. Фінансові втрати — нестача працівників може вплинути на виконання контрактів, особливо якщо йдеться про державні замовлення, виробництво продукції для оборонного сектору або забезпечення критичної інфраструктури. Збільшення адміністративного навантаження. Додаткові перевірки й необхідність підтверджувати відповідність критеріям можуть потребувати більше часу від кадрових, бухгалтерських і юридичних служб. Для малого та середнього бізнесу це особливо відчутно. Правова невизначеність — якщо процедура передбачатиме додаткові погодження, а критерії та строки розгляду будуть недостатньо зрозумілими, підприємствам стане складніше планувати кадрову політику та виробничі процеси.

Водночас ці наслідки не настають автоматично через сам факт обговорення змін. Для визначення правового статусу підприємства та його працівників потрібно враховувати конкретні нормативні акти й рішення уповноважених органів.

Чи ризикує бізнес отримати штрафи через бронювання

Втрата статусу критично важливого підприємства або неможливість забронювати працівника самі по собі не означають автоматичного накладення штрафу.

Водночас роботодавці повинні дотримуватися вимог законодавства про військовий облік, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. За окремі порушення передбачена адміністративна відповідальність за статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Для юридичних осіб штраф може становити від 34 000 до 59 500 грн.

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"Важливо розрізняти втрату статусу критично важливого підприємства, анулювання бронювання конкретного працівника та порушення правил військового обліку. Це різні правові ситуації, які мають різні підстави й наслідки. Якщо підприємство вважає, що рішення щодо його статусу або бронювання ухвалили з порушенням законодавства, воно може отримати відповідне обґрунтування та скористатися передбаченими законом способами оскарження", — попереджає Литвиненко.

Що підприємствам варто зробити вже зараз

Адвокат радить роботодавцям перевірити термін дії статусу критично важливого підприємства, відповідність чинним критеріям, актуальність даних про військовозобов’язаних працівників і встановлений ліміт бронювання.

"Також варто оцінити, які фахівці є ключовими для безперервної роботи, та підготувати документи, що підтверджують реальні кадрові потреби підприємства", — каже він і додає, що окремо слід відстежувати офіційні рішення Кабінету Міністрів і Верховної Ради. Адже повідомлення про можливі зміни не замінюють нормативних актів, які визначають права та обов’язки роботодавців.

Що передбачає законодавство

Сергій Литвиненко , адвокат, арбітражний керуючий

Основні правила бронювання визначаються законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", зокрема його статтею 25, та постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 76. Станом на вересень 2026 року постанова № 76 є чинною в редакції від 1 вересня 2026 року. Рішення уповноважених органів мають ухвалюватися в межах їхніх повноважень і відповідно до встановленої процедури. Якщо підприємство вважає, що його права порушено, воно може використовувати передбачені законодавством механізми адміністративного або судового оскарження.

Водночас, за словами експерта, право на оскарження не означає автоматичного поновлення статусу критично важливого підприємства чи бронювання працівників. Результат залежить від обставин конкретної справи та правових підстав для оскарження.

Нагадаємо, в Україні заброньованих військовозобов'язаних, тих, хто має відстрочку або переховується, сьогодні суттєво більше, ніж тих, хто служить. Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що Генштаб потребує військових. Адже частина бійців вибуває через поранення, є зниклі безвісти та загиблі, трапляється самовільне залишення частини, а ті, хто служить роками, потребують ротації.