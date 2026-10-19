Безугла закликала мобілізувати жінок на тилові посади та скасувати бронювання медикам і науковцям

Народна депутатка Мар'яна Безугла виступила з пропозицією запровадити нові правила мобілізації та надання відстрочок. За її ініціативою, жінки повинні будуть зареєструватися в додатку "Резерв+", що надалі може призвести до їхнього заклику на тилові (небойові) посади. Крім того, депутатка пропонує скасувати відстрочки для науковців та медиків, а також суттєво скоротити перелік категорій громадян, які мають право на звільнення від мобілізації, — виходячи із принципу "служать усі".

За словами політикині, нинішню систему надання відстрочок корумповано, а кількість осіб, які отримали такі звільнення, вже давно перевищила мільйон людей. Безугла вважає, що право на відстрочку має залишитися лише у обмеженого кола осіб: співробітників підприємств оборонно-промислового комплексу (за умови проведення ретельного аудиту), працівників більшості об'єктів критичної інфраструктури, а також у кількох тисяч високопосадовців (включаючи міністрів, їхніх заступників, керівників регіонів та народних депутатів). Про це Безугла написала в соцмережі X.

На думку депутатки, для решти всіх категорій — у тому числі співробітників поліції, прокуратури, вищих навчальних закладів, Національної академії наук України та сфери охорони здоров'я — відстрочки мають бути анульовані. Вона також наполягає на проведенні внутрішнього аудиту в Силах оборони, щоб визначити реальну потребу у мобілізованих медичних фахівцях та оцінити ефективність використання їхнього потенціалу.

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На її думку, реєстрація жінок у додатку "Резерв+" необхідна державі для отримання чіткого уявлення про їхню громадянську професійну кваліфікацію. Як стверджує Безугла, залучення жінок до виконання тилових завдань дозволило б вивільнити чоловіків для безпосередньої участі у бойових діях.

Зміни мають торкнутися і самого парламенту. Депутатка запропонувала запровадити для народних обранців обов'язкову щомісячну ротацію — направляти їх до військових частин, пожежних служб або для роботи в прифронтових містах, щоб "повернути їм почуття реальності".

Коментуючи поточні урядові ініціативи, Безугла підтримала намір прем'єр-міністра впорядкувати систему бронювання від мобілізації, проте висловила сумнів щодо ефективності запропонованого урядом підходу. На її думку, проект Кабінету Міністрів недостатньо радикальний та створює ризики виникнення нових форм корупції, оскільки передбачає участь колегіальних органів у прийнятті рішень.

Свою тверду позицію депутатка пояснила власним досвідом військової служби: вона зазначила, що у 2015 році, під час проходження медичної інтернатури, добровільно з'явилася до військкомату на заклик. Згодом вона служила у Збройних силах України та працювала у Міністерстві оборони, а зараз має звання старшого лейтенанта медичної служби.

Нагадаємо, народна депутатка Мар'яна Безугла заявила про необхідність глибокої мілітаризації українського суспільства та залучання жінок до ЗСУ. На її думку, після школи мають служити всі.

Крім того, вона попередила про можливу зміну тактики РФ та закликала готуватися до цілеспрямованих ударів окупантів по медичній системі України.