"Робіть висновки і готуйтеся": Безугла попередила про загрозу ударів РФ по медичній системі

Народна депутатка Мар'яна Безугла попередила про можливу зміну тактики РФ та закликала готуватися до цілеспрямованих ударів окупантів по медичній системі України.

Народна депутатка України Мар'яна Безугла висловила припущення щодо можливої зміни тактики російських окупаційних військ у системних ударах по українській цивільній та критичній інфраструктурі. Про це вона написала у своєму Теlegram-каналі.

За словами нардепки, окрім логістичних шляхів та транспортних вузлів, російська армія може розпочати цілеспрямоване знищення об'єктів медичної системи країни. У зв'язку з цим вона закликала громадян та відповідальні служби заздалегідь враховувати такі ризики й готуватися до можливих ускладнень у роботі медзакладів.

"Цілком імовірно, що росіяни, окрім логістики, будуть знищувати медицину. Тож робіть висновки й готуйтеся", — написала вона.

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Заява народної депутатки Мар'яни Безуглої про ймовірну зміну тактики окупантів та цілеспрямовані удари по медичній галузі пролунала після чергової ворожої атаки на столицю. Зокрема, 28 вересня російський безпілотник влучив у будівлю медичного центру "Добробут". Унаслідок влучання об'єкт зазнав руйнувань, а на місці спалахнула пожежа.

Саме ця атака на приватний медичний заклад у столиці стала практичним підтвердженням загрози, про яку попередила депутатка, закликавши українців та профільні служби готуватися до можливих систематичних атак на заклади охорони здоров'я.

Пост Мар'яни Безуглої в Теlegram-каналі Фото: Скриншот

На фоні заяви Безуглої варто згадати російські атаки по об’єктах, пов’язаних із постачанням і зберіганням лікарських засобів.

Зокрема, 3 вересня під час російського удару був пошкоджений склад благодійної організації "100% життя", де зберігалися антиретровірусні препарати та медичні товари вартістю 387 млн гривень. Організація повідомила, що препарати вдалося врятувати та вивезти, а також заявила про перегляд системи зберігання критично важливих медичних товарів із розосередженням запасів і дублюванням маршрутів доставки.

Водночас Міністерство охорони здоров’я вже працює над розосередженням запасів ліків. У відомстві зазначають, що після російських атак на складську інфраструктуру фармацевтичні компанії збільшують кількість місць зберігання та уникають концентрації великих партій препаратів в одному приміщенні.

Станом на 10 вересня директор Державного експертного центру МОЗ Едем Адаманов заявляв, що системного дефіциту ліків в Україні немає. За його словами, аптеки мають запаси приблизно на один-два місяці, а частину препаратів додатково зберігають у європейських складських центрах. Держава також формує резерви рідкісних і дороговартісних препаратів, необхідних для порятунку життя.

Окремо повідомлялося, що протягом вересня російські удари пошкодили щонайменше чотири великі фармацевтичні склади в Україні. За даними EFE, атаки змусили дистриб’юторів перебудовувати логістику та переходити до зберігання менших партій у різних місцях. Водночас українські представники фармацевтичного сектору наголошували, що на той момент системного дефіциту препаратів не було, хоча для окремих ліків можливі локальні перебої.

Крім того, від початку повномасштабного вторгнення війська РФ вже пошкодили та зруйнували сотні українських лікарень, амбулаторій і пологових будинків, а також неодноразово обстрілювали бригади екстреної медичної допомоги під час викликів.

Нагадаємо, вночі 28 червня російські війська вперше завдали ракетного удару по фармацевтичному заводу "Дарниця". У компанії заявили, що загиблих і постраждалих немає, а подробиці щодо характеру пошкоджень поки не розголошують з міркувань безпеки.

Також ми писали, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №16069, який пропонує знизити ПДВ на продукти, ліки, дитячі та інші соціально значущі товари. Автори документа також пропонують переглянути оподаткування генераторів і повербанків, що, за задумом ініціаторів, може зменшити кінцеву ціну для споживачів.