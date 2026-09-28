"Делайте выводы и готовьтесь": Безуглая предупредила об угрозе ударов РФ по медицинской системе

Народный депутат Марьяна Безуглая предупредила о возможном изменении тактики РФ и призвала готовиться к целенаправленным ударам оккупантов по медицинской системе Украины.

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая высказала предположение о возможном изменении тактики российских оккупационных войск при нанесении системных ударов по украинской гражданской и критической инфраструктуре. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

По словам народного депутата, помимо логистических путей и транспортных узлов, российская армия может приступить к целенаправленному уничтожению объектов медицинской системы страны. В связи с этим она призвала граждан и ответственные службы заранее учитывать такие риски и готовиться к возможным затруднениям в работе медицинских учреждений.

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"Вполне вероятно, что россияне, помимо объектов логистики, будут уничтожать медицинские учреждения. Поэтому делайте выводы и готовьтесь", — написала она.

Заявление народного депутата Марьяны Безуглой о возможном изменении тактики оккупантов и целенаправленных ударах по медицинской сфере прозвучало после очередной вражеской атаки на столицу. В частности, 28 сентября российский беспилотник поразил здание медицинского центра "Добробут". В результате попадания объект был разрушен, а на месте вспыхнул пожар.

Именно это нападение на частное медицинское учреждение в столице стало практическим подтверждением угрозы, о которой предупредила депутат, призвав украинцев и профильные службы готовиться к возможным систематическим нападениям на медицинские учреждения.

Пост Марьяны Безуглой в Telegram-канале Фото: Скриншот

На фоне заявления Безуглой стоит напомнить о российских ударах по объектам, связанным с поставками и хранением лекарственных средств.

В частности, 3 сентября в результате российского удара был поврежден склад благотворительной организации "100% жизни", где хранились антиретровирусные препараты и медицинские товары стоимостью 387 млн гривен. Организация сообщила, что препараты удалось спасти и вывезти, а также заявила о пересмотре системы хранения критически важных медицинских товаров с рассеиванием запасов и дублированием маршрутов доставки.

В то же время Министерство здравоохранения уже работает над распределением запасов лекарств. В ведомстве отмечают, что после российских атак на складскую инфраструктуру фармацевтические компании увеличивают количество мест хранения и избегают концентрации крупных партий препаратов в одном помещении.

По состоянию на 10 сентября директор Государственного экспертного центра Минздрава Эдем Адаманов заявил, что системного дефицита лекарств в Украине нет. По его словам, у аптек есть запасы примерно на один-два месяца, а часть препаратов дополнительно хранится в европейских складских центрах. Государство также формирует резервы редких и дорогостоящих препаратов, необходимых для спасения жизни.

Ранее сообщалось, что в течение сентября российские удары повредили как минимум четыре крупных фармацевтических склада в Украине. По данным EFE, эти атаки вынудили дистрибьюторов перестраивать логистику и переходить к хранению меньших партий в разных местах. В то же время украинские представители фармацевтического сектора подчеркивали, что на тот момент системного дефицита препаратов не было, хотя для отдельных лекарств возможны локальные перебои.

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения войска РФ уже повредили и разрушили сотни украинских больниц, амбулаторий и роддомов, а также неоднократно обстреливали бригады скорой медицинской помощи во время выездов на вызовы.

Напомним, ночью 28 июня российские войска впервые нанесли ракетный удар по фармацевтическому заводу "Дарница". В компании заявили, что погибших и пострадавших нет, а подробности о характере повреждений пока не разглашают из соображений безопасности.

Также мы писали, что в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект № 16069, который предлагает снизить НДС на продукты, лекарства, детские и другие социально значимые товары. Авторы документа также предлагают пересмотреть налогообложение генераторов и портативных зарядных устройств, что, по замыслу инициаторов, может снизить конечную цену для потребителей.