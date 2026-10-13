"Як у СРСР чи Ізраїлі — вся молодь має служити": Безугла пропонує мобілізацію жінок

Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила про необхідність глибокої мілітаризації українського суспільства та залучання жінок до ЗСУ. На її думку, після школи мають служити всі.

Під час етеру медіа "Шелтер" Безугла сказала, що Україна повинна перейняти досвід таких держав, як Ізраїль, де служба у війську є нормою для кожного громадянина. За словами нардепки, поточні безпекові виклики вимагають залучення ширшого кола громадян до оборони держави, включно з жінками.

"Дівчата і хлопці, от завершив школу — всі мають служити хоча б один-два роки. Знаєте у нас навіть з радянської системи був цей підхід для хлопців", — зазначила нардепка.

Окрім цього, Безугла висловилася за запровадження обов'язкової строкової військової служби без жодних винятків чи відстрочок для здобуття вищої освіти.

Видео дня

Безугла також наголосила, що без збільшення мобілізаційного пулу та перегляду чинної системи бронювання неможливо забезпечити регулярні ротації та встановити чіткі терміни служби для тих, хто вже перебуває на передовій.

"Якщо ми не встановимо ротації й не збільшимо пул тих, хто буде служити, ми просто не забезпечимо людям терміни служби. Це несправедливо коли в нас одні фактично в рабстві, а інші, наприклад, чиновники, заброньовані", — сказала Безугла.

Раніше повідомлялось, що в Україні можуть скоротити кількість працівників, які перебувають під бронюванням, та позбавити частину чоловіків відстрочки від мобілізації. Фокус з'ясував, хто ризикує втратити бронь і відстрочку.

Також Фокус повідомляв, що, за даними військового омбудсмена, близько 7% мобілізованих чоловіків мають законні підстави для відстрочки, проте продовжують проходити військову службу.