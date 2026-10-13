"Как в СССР или Израиле — вся молодежь должна служить": Безуглая предлагает мобилизацию женщин

Народный депутат Марьяна Безуглая заявила о необходимости глубокой милитаризации украинского общества и привлечения женщин в ВСУ. По ее мнению, после школы служить должны все.

Во время эфира на медиа-канале "Шелтер" Безуглая заявила, что Украина должна перенять опыт таких государств, как Израиль, где служба в армии является нормой для каждого гражданина. По словам народного депутата, текущие вызовы в сфере безопасности требуют привлечения более широкого круга граждан к обороне государства, включая женщин.

"Девушки и ребята, вот закончили школу — все должны служить хотя бы один-два года. Знаете, у нас даже в советской системе существовал такой подход в отношении ребят", — отметила народный депутат.

Кроме того, Безуглая высказалась за введение обязательной срочной военной службы без каких-либо исключений или отсрочек для получения высшего образования.

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Безуглая также подчеркнула, что без увеличения мобилизационного резерва и пересмотра действующей системы бронирования невозможно обеспечить регулярные ротации и установить четкие сроки службы для тех, кто уже находится на передовой.

"Если мы не введем ротацию и не увеличим контингент тех, кто будет служить, мы просто не сможем обеспечить людям сроки службы. Это несправедливо, когда одни у нас фактически находятся в рабстве, а другие, например, чиновники, находятся под защитой", — сказала Безуглая.

Ранее сообщалось, что в Украине могут сократить число работников, находящихся под бронью, и лишить часть мужчин отсрочки от мобилизации. "Фокус" выяснил, кому грозит потеря брони и отсрочки.

Кроме того, "Фокус" сообщал, что, по данным военного омбудсмена, около 7 % мобилизованных мужчин имеют законные основания для отсрочки, однако продолжают проходить военную службу.