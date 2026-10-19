Безуглая призвала мобилизовать женщин на тыловые должности и отменить бронирования для медиков и ученых

Народный депутат Марьяна Безуглая выступила с предложением ввести новые правила мобилизации и предоставления отсрочек. По ее инициативе женщины должны будут зарегистрироваться в приложении "Резерв+", что в дальнейшем может привести к их призыву на тыловые (небоевые) должности. Кроме того, депутат предлагает отменить отсрочки для ученых и медиков, а также существенно сократить перечень категорий граждан, имеющих право на освобождение от мобилизации, — исходя из принципа "служат все".

По словам политика, нынешняя система предоставления отсрочек коррумпирована, а число лиц, получивших такие освобождения, уже давно превысило миллион человек. Безуглая считает, что право на отсрочку должно остаться лишь у ограниченного круга лиц: сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса (при условии проведения тщательного аудита), работников большинства объектов критической инфраструктуры, а также нескольких тысяч высокопоставленных чиновников (включая министров, их заместителей, руководителей регионов и народных депутатов). Об этом Безуглая написала в социальной сети X.

По мнению депутата, для всех остальных категорий — в том числе сотрудников полиции, прокуратуры, высших учебных заведений, Национальной академии наук Украины и сферы здравоохранения — отсрочки должны быть отменены. Она также настаивает на проведении внутреннего аудита в Силах обороны, чтобы определить реальную потребность в мобилизованных медицинских специалистах и оценить эффективность использования их потенциала.

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По её мнению, регистрация женщин в приложении "Резерв+" необходима государству для получения четкого представления об их гражданской профессиональной квалификации. Как утверждает Безуглая, привлечение женщин к выполнению тыловых задач позволило бы освободить мужчин для непосредственного участия в боевых действиях.

Изменения должны коснуться и самого парламента. Депутат предложила ввести для народных избранников обязательную ежемесячную ротацию — направлять их в воинские части, пожарные службы или на работу в прифронтовые города, чтобы "вернуть им чувство реальности".

Комментируя текущие инициативы правительства, Безуглая поддержала намерение премьер-министра упорядочить систему бронирования от мобилизации, однако выразила сомнение в эффективности предложенного правительством подхода. По её мнению, проект Кабинета Министров недостаточно радикален и создаёт риски возникновения новых форм коррупции, поскольку предусматривает участие коллегиальных органов в принятии решений.

Свою твёрдую позицию депутат объяснила собственным опытом военной службы: она отметила, что в 2015 году, во время прохождения медицинской интернатуры, добровольно явилась в военкомат по призыву. Впоследствии она служила в Вооруженных силах Украины и работала в Министерстве обороны, а сейчас имеет звание старшего лейтенанта медицинской службы.

Напомним, народный депутат Марьяна Безуглая заявила о необходимости глубокой милитаризации украинского общества и привлечения женщин в ВСУ. По её мнению, после школы служить должны все.

Кроме того, она предупредила о возможном изменении тактики РФ и призвала готовиться к целенаправленным ударам оккупантов по медицинской системе Украины.