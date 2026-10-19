"Скоро будуть заброньовані всі": Корецький розповів, які правила можуть переглянути і коли

Прем'єр-міністр України наводить цифри: відстрочки та бронювання оформлюють десятками тисяч щомісяця, і темпи лише зростають.

Заброньованих, тих, хто має відстрочку або переховується, сьогодні суттєво більше, ніж тих, хто служить. Таку статистику навів прем'єр-міністр Сергій Корецький в Інтерʼю для ВВС, пояснюючи, чому уряд переглядає правила бронювання.

Генштаб, за його словами, потребує військових: частина бійців вибуває через поранення, є зниклі безвісти та загиблі, трапляється самовільне залишення частини, а ті, хто служить роками, потребують ротації. Натомість бронювання й відстрочки впродовж останніх шести-восьми місяців оформлюють десятками тисяч щомісяця, і темпи лише зростають. Якщо тренд збережеться, заброньованими виявляться абсолютно всі, попередив прем'єр.

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Забронюватися, щоб отримати спокій від мобілізації, стало значно легше – саме тому уряд і пропонує змінити правила та прибрати можливості для зловживань.

"Чи може бути економічне бронювання? Швидше за все може, але заробітна плата, розмір і відсутність податкових боргів – не зовсім одне і те ж, що "критичне підприємство"", – зазначив Корецький.

Критичність, за його визначенням, зводиться до двох речей – обороноздатності та життєзабезпечення держави. До підприємств, які справді цим займаються, жодних питань не буде. Проблема в інших: компанія виробляє умовно два дрони на рік, але бронює сотні працівників. Саме ці випадки уряд і хоче мінімізувати, а доопрацювати рішення сподівається протягом тижня.

Заброньованих, ухилянтів і тих, хто оформив відстрочку, уже більше, ніж військових у строю, а бронювання та відстрочки оформлюють десятками тисяч щомісяця – причому темпи лише зростають, каже Корецький. За його словами, процедура стала надто простою, тому правила і переглядають. Економічне бронювання прем'єр вважає можливим, однак висока зарплата сама собою підприємства критичним не робить: критичність визначають обороноздатність і життєзабезпечення держави. Основною мішенню змін стануть фіктивні працівники в компаніях із мінімальним реальним виробництвом, а остаточне рішення планують відшліфувати протягом тижня.

Раніше повідомлялося, що Корецький анонсував зміну норми про стовідсоткове бронювання працівників критичних підприємств — саме цією можливістю найчастіше зловживали. За його даними, трапляються компанії, де зі сотні заброньованих лише двадцятеро справді причетні до систем життєзабезпечення держави, а решта виконує завдання, далекі від критичних.

Також народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що уряд готує нові зміни до системи бронювання від мобілізації. Серед іншого планують повернутися до попередньої формули розрахунку кількості людей, які отримають відстрочку.