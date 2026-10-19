"Скоро все будут забронированы": Корецкий рассказал, какие правила могут пересмотреть и когда

Премьер-министр Украины приводит цифры: отсрочки и бронирования оформляются десятками тысяч ежемесячно, и темпы только растут.

Число тех, кто находится в резерве, получил отсрочку или скрывается от призыва, сегодня значительно превышает число тех, кто служит. Такую статистику привел премьер-министр Сергей Корецкий в интервью BBC, объясняя, почему правительство пересматривает правила резервирования.

Генеральный штаб, по его словам, испытывает потребность в военнослужащих: часть бойцов выбывает из-за ранений, есть пропавшие без вести и погибшие, случаются самовольные оставления части, а те, кто служит годами, нуждаются в ротации. В то же время за последние шесть-восемь месяцев ежемесячно оформляются десятки тысяч заявлений на отсрочку и отказ от призыва, и темпы только растут. Если эта тенденция сохранится, отсрочку получат абсолютно все, предупредил премьер.

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Забронироватся, чтобы получить отсрочку от мобилизации, стало значительно проще — именно поэтому правительство и предлагает изменить правила и устранить возможности для злоупотреблений.

"Может ли быть экономическое бронирование? Скорее всего, может, но заработная плата, размер и отсутствие налоговой задолженности — это не совсем то же самое, что "критически важное предприятие", — отметил Корецкий.

Критичность, по его определению, сводится к двум аспектам — обороноспособности и жизнеобеспечению государства. К предприятиям, которые действительно этим занимаются, никаких вопросов не будет. Проблема в других: компания производит условно два дрона в год, но резервирует сотни работников. Именно такие случаи правительство и хочет свести к минимуму, а доработать решение надеется в течение недели.

Число тех, кто получил отсрочку, уклонистов и тех, кто оформил отсрочку, уже превышает число военнослужащих в строю, а отсрочки оформляются десятками тысяч ежемесячно — причем темпы только растут, говорит Корецкий. По его словам, процедура стала слишком простой, поэтому правила и пересматривают. Премьер считает возможным экономическое бронирование, однако высокая зарплата сама по себе не делает предприятия критически важными: критичность определяют обороноспособность и жизнеобеспечение государства. Основной мишенью изменений станут фиктивные работники в компаниях с минимальным реальным производством, а окончательное решение планируют доработать в течение недели.

Ранее сообщалось, что Корецкий анонсировал изменение нормы о стопроцентном бронировании работников критически важных предприятий — именно этой возможностью чаще всего злоупотребляли. По его данным, встречаются компании, где из сотни забронированных сотрудников лишь двадцать действительно имеют отношение к системам жизнеобеспечения государства, а остальные выполняют задачи, далекие от критически важных.

Кроме того, народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что правительство готовит новые изменения в систему бронирования от мобилизации. Среди прочего планируется вернуться к прежней формуле расчета количества людей, которые получат отсрочку.