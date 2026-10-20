Изменения в бронировании: адвокат объяснил, за что предприятия могут лишиться статуса "критически важных"

Правила получения отсрочки от мобилизации в Украине готовятся к изменениям. Разбираемся, что известно о новых инициативах, как они могут повлиять на предприятия жизненно важных отраслей и грозят ли штрафы.

В октябре в Украине рассматривают изменения в правилах резервирования работников предприятий, имеющих критически важное значение. Обсуждение касается критериев критичности, количества работников, которых разрешено резервировать, а также контроля обоснованности таких решений. Ситуацию прокомментировал адвокат Сергей Литвиненко.

"Бронирование военнообязанных работников остается одним из наиболее острых вопросов для украинского бизнеса. Для предприятий это не просто кадровая процедура, а возможность сохранить сотрудников, без которых невозможно обеспечивать производство, выполнять государственные заказы, платить налоги и поддерживать непрерывную работу", — отметил юрист в пояснении для "Фокуса".

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Таким образом, как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, 13 октября 2026 года Кабинет Министров принял постановление "О некоторых вопросах организации бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время". В настоящее время речь идет о создании Координационного центра, пересмотре квот на резервирование и усилении контроля за присвоением предприятиям статуса критически важных.

Бронирование — что есть и что изменится Фото: Telegram/Ярослав Железняк

В первую очередь будет рассмотрен вопрос об ужесточении контроля за присвоением предприятиям статуса критически важных. Именно этот статус является основанием для резервирования военнообязанных работников, но не дает автоматического права резервировать неограниченное количество лиц.

Также обсуждаются изменения в подходах к определению квот бронирования, отраслевых и региональных критериев критичности, а также механизмов проверки документов предприятий.

По словам Железняка, решение правительства предусматривает снижение лимита бронирования для предприятий оборонно-промышленного комплекса и критически важных топливно-энергетических предприятий со 100% до 85%. Для отдельных коммунальных предприятий и учреждений лимит могут снизить с 75% до 60%. Для других критически важных предприятий базовый лимит предлагается оставить на уровне 50%, а сверх этого порога бронирование будет возможно только по рекомендации Координационного центра. Эти параметры требуют окончательной сверки с официальным текстом постановления.

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Отдельный вопрос возникает в связи с соблюдением критериев оплаты труда. Как поясняет Литвиненко, требования к оплате труда могут влиять на возможность предприятия сохранить статус критически важного и удержать работников. В то же время конкретные условия зависят от категории предприятия и действующих нормативных актов.

Особое внимание привлек законопроект № 15237 от 13 мая 2026 года "О справедливом призыве и участии в обороне". По состоянию на октябрь 2026 года он находится на рассмотрении в профильном комитете Верховной Рады. Его регистрация и рассмотрение в комитете сами по себе не означают, что предложенные положения вступили в силу.

Сергей Литвиненко , адвокат, арбитражный управляющий

При оценке таких изменений важно проводить разграничение между тремя аспектами: что уже предусмотрено действующим законодательством, какие предложения только обсуждаются и какие последствия могут возникнуть для работодателей в случае нарушения установленных правил. По состоянию на октябрь 2026 года правила бронирования уже претерпели существенные изменения. В частности, Кабинет Министров Украины принял постановление от 30 мая 2026 года № 692, которым были изменены отдельные положения порядка бронирования и критериев критичности предприятий.

Поэтому при оценке возможных изменений важно различать действующие правила, принятые правительственные решения, зарегистрированные законодательные инициативы и предложения, которые ещё требуют официального утверждения.

Почему решение правительства вызвало резонанс

Резонанс усилили сообщения о решении Кабинета министров от 13 октября 2026 года об ограничении возможностей бронирования работников предприятиями, имеющими критически важное значение.

Что касается создания Координационного центра, пересмотра квот на бронирование и усиления контроля за присвоением предприятиям статуса критически важных, то, по мнению адвоката, конкретные параметры новых ограничений следует оценивать на основании официального текста нормативного акта, а не только по сообщениям в СМИ.

Для бизнеса главный вопрос заключается в том, будут ли при пересмотре квот учитываться реальные потребности конкретных предприятий.

Например, для производства критически важными могут быть не только руководители и инженеры, но и электрики, механики, операторы оборудования и технологи. Отсутствие даже нескольких таких специалистов может привести к остановке отдельных процессов, срыву контрактов или сокращению объемов производства.

В то же время статус предприятия, имеющего критически важное значение, не означает автоматического права на сохранение рабочих мест для неограниченного числа работников. Сохранение рабочих мест осуществляется в пределах утвержденного лимита и в соответствии с процедурой, предусмотренной постановлением Кабмина № 76.

Что предлагается посмотреть

16 октября 2026 года в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления № 16160 " О пересмотре решения Кабинета Министров Украины от 13 октября 2026 года об ограничении возможностей бронирования работников предприятиями, имеющими критически важное значение".

Инициатива предусматривает пересмотр постановления правительства. Среди вопросов, требующих внимания, — влияние новых ограничений на работу предприятий, консультации с представителями бизнеса и полномочия органов, которые могут участвовать в согласовании бронирования.

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Однако регистрация проекта постановления не означает, что решение правительства уже отменено. До принятия соответствующего акта необходимо руководствоваться действующими нормами.

Для работодателей важна не только сама квота бронирования, но и предсказуемость процедуры. Предприятия должны понимать, по каким критериям будет оцениваться их деятельность, какие документы необходимо подавать, сколько времени займет рассмотрение и на каких основаниях может быть вынесен отказ.

Какие риски возникают для бизнеса

Возможный пересмотр правил бронирования создает ряд потенциальных рисков для работодателей.

Потеря возможности удержать необходимых сотрудников. Если предприятие не соответствует установленным критериям или теряет статус критически важного, оно может лишиться основания для бронирования в соответствии с соответствующей процедурой. Последствия будут зависеть от конкретного решения и действующих правил. Кадровые проблемы и сокращение производства. Если предприятие потеряет специалистов, которых сложно быстро заменить, это может привести к простоям, нарушению сроков выполнения заказов и дополнительным расходам на поиск и обучение персонала. Финансовые потери — нехватка работников может повлиять на выполнение контрактов, особенно если речь идет о государственных заказах, производстве продукции для оборонного сектора или обеспечении критически важной инфраструктуры. Увеличение административной нагрузки. Дополнительные проверки и необходимость подтверждать соответствие критериям могут потребовать больше времени от кадровых, бухгалтерских и юридических служб. Для малого и среднего бизнеса это особенно ощутимо. Правовая неопределенность — если процедура будет предусматривать дополнительные согласования, а критерии и сроки рассмотрения будут недостаточно понятными, предприятиям станет сложнее планировать кадровую политику и производственные процессы.

В то же время эти последствия не наступают автоматически в силу самого факта обсуждения изменений. Для определения правового статуса предприятия и его работников необходимо учитывать конкретные нормативные акты и решения уполномоченных органов.

Рискует ли бизнес получить штрафы из-за бронирования

Потеря статуса предприятия, имеющего критически важное значение, или невозможность забронировать работника сами по себе не влекут за собой автоматическое наложение штрафа.

В то же время работодатели должны соблюдать требования законодательства о воинском учете, мобилизационной подготовке и мобилизации. За отдельные нарушения предусмотрена административная ответственность по статье 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Для юридических лиц штраф может составлять от 34 000 до 59 500 грн.

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"Важно различать утрату статуса предприятия, имеющего критически важное значение, аннулирование бронирования конкретного работника и нарушение правил воинского учета. Это разные правовые ситуации, которые имеют разные основания и последствия. Если предприятие считает, что решение относительно его статуса или бронирования было принято с нарушением законодательства, оно может получить соответствующее обоснование и воспользоваться предусмотренными законом способами обжалования", — предупреждает Литвиненко.

Что предприятиям следует сделать уже сейчас

Адвокат рекомендует работодателям проверить срок действия статуса предприятия, имеющего критически важное значение, соответствие действующим критериям, актуальность данных о военнообязанных работниках и установленный лимит бронирования.

"Также следует определить, какие специалисты являются ключевыми для обеспечения непрерывной работы, и подготовить документы, подтверждающие реальные кадровые потребности предприятия", — говорит он и добавляет, что отдельно следует отслеживать официальные решения Кабинета министров и Верховной Рады. Ведь сообщения о возможных изменениях не заменяют нормативных актов, определяющих права и обязанности работодателей.

Что предусматривает законодательство

Сергей Литвиненко , адвокат, арбитражный управляющий

Основные правила призыва определяются законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", в частности его статьей 25, а также постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 2023 года № 76. По состоянию на сентябрь 2026 года постановление № 76 действует в редакции от 1 сентября 2026 года. Решения уполномоченных органов должны приниматься в пределах их полномочий и в соответствии с установленной процедурой. Если предприятие считает, что его права нарушены, оно может использовать предусмотренные законодательством механизмы административного или судебного обжалования.

В то же время, по словам эксперта, право на обжалование не означает автоматического восстановления статуса предприятия, имеющего критически важное значение, или сохранения рабочих мест. Результат зависит от обстоятельств конкретного дела и правовых оснований для обжалования.

Напомним, что в Украине число военнообязанных, находящихся в резерве, имеющих отсрочку или скрывающихся от службы, сегодня значительно превышает число тех, кто служит. Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что Генштаб нуждается в военных. Ведь часть бойцов выбывает из-за ранений, есть пропавшие без вести и погибшие, случаются самовольные оставления части, а те, кто служит годами, нуждаются в ротации.