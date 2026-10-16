Рада не согласна с решением Кабмина о мобилизации: что предлагают взамен

Кабмин на заседании 13 октября утвердил изменения в правилах бронирования военнообязанных, которые должны быть доработаны в течение пяти дней.

В частности, предусматривается сидение лимитов для предприятий оборонно-промышленного комплекса (со 100% до 85%) и жилищно-коммунальных предприятий (с 75% до 60%). 16 октября 63 народных депутата зарегистрировали в парламенте законопроект №16160 о пересмотре этого решения правительства, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Проектом рекомендует отменить решение, проконсультироваться с бизнесом, а также пересмотреть целесообразность создания в таком виде Координационного центра. Если же он останется в таком виде. То депутаты предлагают включить в него представителей бизнеса.

Ранее мы сообщали, что оборонные предприятия, энергетические компании и коммунальные службы могут лишиться части квот. В проекте правительственного постановления предлагается снизить лимиты, а статус предприятия, имеющего критическое значение, сделать зависимым от заключения силовых структур.

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Также стало известно, что правозащитники получили текст подготовленного законопроекта, который предусматривает существенное ограничение отдельных оснований для отсрочки для семей людей с инвалидностью.

Напомним, кого в Украине могут отправить в армию по новым правилам.