Рада не згодна з рішенням Кабміну щодо мобілізації: що пропонують натомість

Кабмін на засіданні 13 жовтня затвердив зміни до правил бронювання військовозобов’язаних, що мають бути доопрацьовані протягом п’яти днів.

Зокрема, передбачається зниження лімітів для підприємств оборонно-промислового комплексу (зі 100% до 85%) та житлово-комунальних підприємств (з 75% до 60%). 16 жовтня 63 народні депутати зареєстрували у парламенті законопроект №16160 про перегляд цього рішення уряду, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

У проєкті рекомендується скасувати рішення, проконсультуватися з бізнесом, а також переглянути доцільність створення Координаційного центру в такому вигляді. Якщо ж він залишиться в такому вигляді, то депутати пропонують включити до його складу представників бізнесу.

Раніше ми повідомляли, що оборонні підприємства, енергетичні компанії та комунальні служби можуть втратити частину квот. У проєкті урядової постанови пропонується знизити ліміти, а статус підприємства, що має критичне значення, зробити залежним від висновку силових структур.

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Також стало відомо, що правозахисники отримали текст підготовленого законопроекту, який передбачає суттєве обмеження окремих підстав для відстрочки для сімей людей з інвалідністю.

Нагадаємо, кого в Україні можуть призвати до армії за новими правилами.