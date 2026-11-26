Кабинет министров поручил провести проверку данных о мужчинах в возрасте от 17 до 60 лет, содержащихся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов. Для этого Минобороны получит информацию из реестров Государственной миграционной службы и Единого государственного демографического реестра.

По завершении проверки у Минобороны будет 120 календарных дней на то, чтобы обновить данные, говорится в постановлении Кабмина, подписанном премьером Сергеем Корецким. Соответствующее решение правительство приняло постановлением № 1466, и документ опубликован на сайте Кабинета министров Украины.

Какие данные будут переданы Министерству обороны

Согласно постановлению, цель проверки — обеспечить целостность, полноту и достоверность информации в реестре военнообязанных.

Государственная миграционная служба должна передать Минобороны сведения из своей информационной системы, в частности данные, полученные из реестров территориальных общин. Речь идет о:

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регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

реквизиты паспорта гражданина Украины;

уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре;

фамилия, имя и отчество;

дата и место рождения;

пол и гражданство;

адрес задекларированного или зарегистрированного места жительства или пребывания.

Кроме того, Минобороны будет получать информацию из Единого государственного демографического реестра. В нее будут входить реквизиты загранпаспорта, сведения об оформлении документов для выезда за границу на постоянное проживание, оставлении на постоянное проживание за границей или возвращении в Украину.

Также будут передаваться персональные данные граждан, в частности их ФИО, дата и место рождения, пол, гражданство, адрес проживания и уникальный номер записи в демографическом реестре. В перечень входит и оцифрованное изображение лица человека.

Что будет делать Минобороны после получения информации

Министерству обороны поручено провести проверку данных на основании сведений, поступивших от Государственной миграционной службы. По завершении проверки ведомство должно обновить информацию в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов. Изменения можно будет вносить автоматизированным или неавтоматизированным способом.

На это Минобороны отводится 120 календарных дней после завершения проверки. То есть этот срок будет отсчитываться не с даты принятия постановления, а с момента завершения проверки данных.

Означает ли это автоматическую мобилизацию?

В постановлении речь идет именно о проверке и обновлении информации в государственном реестре. Документ определяет, какие сведения должны предоставить Миграционная служба и демографический реестр, а также устанавливает задачи для Минобороны по их проверке.

Само по себе поручение провести проверку не означает автоматического призыва мужчин на военную службу. В приведенном документе речь идет об упорядочении регистрационных данных.

Ранее Фокус рассказывал, какие данные содержит реестр "Оберег" и как происходит проверка информации о военнообязанных.

Также мы сообщали, что Налоговая служба будет передавать Минобороны данные о мужчинах в возрасте от 18 до 60 лет. Это ещё один пример обмена информацией между государственными реестрами для актуализации сведений в системе воинского учёта.