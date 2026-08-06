Налоговая передаст Минобороны данные о мужчинах 18-60 лет: для чего это нужно

Кабинет министров Украины обязал Государственную налоговую службу (ГНС) передать Министерству обороны данные из реестра физических лиц-налогоплательщиков о гражданах, информация о которых должна быть внесена в военный реестр "Оберіг".

Речь идет о постановлении КМУ № 981 от 29 июля 2026 года, которое обновляет порядок ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, сообщает "Минфин".

В течении 90 дней ГНС должна передать оборонному ведомству Украины сведения о гражданах Украины в возрасте от 18 до 60 лет для актуализации данных в "Обереге".

Это необходимо для автоматической сверки информации из налогового реестра с данными военного учета и, по мнению правительства, поможет выявить людей, сведения о которых отсутствуют в "Оберіг", а также найти разногласия в уже имеющихся записях вроде несовпадения адреса проживания, паспортных данных и тому подобное.

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Новые правила для украинцев за границей

Постановление № 981 меняет не только порядок обмена данными между государственными органами, но и определяет правила проверки военно-учетных документов граждан в консульствах Украины за рубежом.

При обращении мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за отдельными консульскими услугами должностные лица будут проверять действительность военно-учетного документа через системы, связанные с "Оберіг".

Как будет проходить проверка

Проверка может производиться по электронному документу в приложении "Резерв+" или по его бумажной версии с QR-кодом.

В некоторых случаях допускается использование бумажного военно-учетного документа.

Чего ждать от проверки документов

Если документ действителен и все данные совпадают с информацией в реестре, консульская услуга будет предоставлена без проблем.

В случае, если документа нет, он недействителен или данные не совпадают с информацией в системе "Оберіг", некоторые консульские услуги могут быть недоступными.

Исключение предусмотрено для документов, необходимых гражданину для возвращения в Украину.

Напомним, Европейский Союз отменит временную защиту для новых прибывающих за границу военнообязанных украинцев, если они выехали незаконно.

Также сообщалось, что в 2026 году повестки начали получать даже работники предприятий жизненно важных отраслей и лица, имеющие официальную отсрочку.