Податкова передасть Міністерству оборони дані про чоловіків 18–60 років: для чого це потрібно

Кабінет міністрів України зобов’язав Державну податкову службу (ДПС) передати Міністерству оборони дані з реєстру фізичних осіб-платників податків щодо громадян, інформація про яких має бути внесена до військового реєстру "Оберіг".

Йдеться про постанову КМУ № 981 від 29 липня 2026 року, якою оновлюється порядок ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, повідомляє "Мінфін".

Протягом 90 днів ДПС має передати Міністерству оборони України відомості про громадян України віком від 18 до 60 років для оновлення даних у системі "Оберіг".

Це необхідно для автоматичного зіставлення інформації з податкового реєстру з даними військового обліку і, на думку уряду, допоможе виявити осіб, відомості про яких відсутні в "Оберіг", а також виявити розбіжності в уже наявних записах, наприклад, невідповідність адреси проживання, паспортних даних тощо.

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Нові правила для українців за кордоном

Постанова № 981 не лише змінює порядок обміну даними між державними органами, а й визначає правила перевірки військово-реєстраційних документів громадян у консульствах України за кордоном.

Під час звернення чоловіків віком від 18 до 60 років за окремими консульськими послугами посадові особи перевірятимуть дійсність військово-реєстраційного документа через системи, пов’язані з "Оберегом".

Як відбуватиметься перевірка

Перевірка може здійснюватися за електронним документом у додатку "Резерв+" або за його паперовою версією з QR-кодом.

У деяких випадках допускається використання паперового військово-облікового документа.

Чого очікувати від перевірки документів

Якщо документ є дійсним і всі дані збігаються з інформацією в реєстрі, консульська послуга буде надана без проблем.

У разі відсутності документа, його недійсності або невідповідності даних інформації в системі "Оберіг" деякі консульські послуги можуть бути недоступними.

Виняток передбачено для документів, необхідних громадянину для повернення в Україну.

Нагадаємо, що Європейський Союз скасує тимчасовий захист для військовозобов’язаних українців, які прибувають за кордон, якщо вони виїхали незаконно.

Також повідомлялося, що у 2026 році повістки почали отримувати навіть працівники підприємств життєво важливих галузей та особи, які мають офіційне відстрочення.