ЄС ухвалив рішення щодо тимчасового захисту для українців: хто його більше не отримає

Військовозобов’язані громадяни України, які прибули до країн Євросоюзу, більше не отримають тимчасовий захист, якщо не зможуть підтвердити законність виїзду за кордон.

Відповідне рішення Ради Європейського Союзу № 2026/1912 було опубліковано в Офіційному віснику Європейського Союзу 4 серпня, а набуло чинності вже наступного дня, повідомляється в офіційному прес-релізі відомства.

Цей документ водночас продовжує дію тимчасового захисту для осіб, які покинули Україну через війну і вже перебувають у ЄС. Новий кінцевий термін дії механізму — 4 березня 2028 року.

Водночас країни ЄС домовилися, що тимчасовий захист має надаватися лише тим, хто має на це законні підстави.

"З огляду на мінливі потреби України в галузі оборони, надалі тимчасовий захист надаватиметься лише тим, хто виконує свої військові зобов’язання в Україні. Це обмеження застосовуватиметься лише до нових заявників на тимчасовий захист. Воно не поширюватиметься на тих, хто вже користується тимчасовим захистом у ЄС", — пояснив міністр юстиції, внутрішніх справ та міграції Ірландії Джим О’Каллаган.

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На практиці це означає, що для отримання тимчасового захисту українські біженці повинні будуть довести виконання своїх військових обов’язків. Наприклад, це можна зробити, пред’явивши паспорт із виїзним штампом, проставленим українською владою, де підтверджується, що особа покинула Україну на законних підставах і, отже, виконує військові обов’язки.

Людина, яка претендує на тимчасовий захист, може також надати документ у паперовому або електронному форматі, що підтверджує звільнення від військових обов’язків або їх виконання.

Одними з перших на рішення ЄС відреагували в Чехії, де проживає один з найбільших відсотків українських біженців у Євросоюзі.

"Наш уряд вже давно домагався посилення умов надання тимчасового захисту, і я високо ціную те, що нам вдалося досягти угоди між державами-членами. Це рішення обмежить кількість прибуваючих на десятки відсотків. Це, у свою чергу, зменшить навантаження на наші ресурси та розвантажить чеську систему охорони здоров’я та соціального забезпечення", — заявив міністр внутрішніх справ Любомир Метнар.

Як повідомляє Novinky.cz, наразі в Чехії налічується понад 393 тисяч українських біженців, серед яких аж до 2025 року переважали жінки. Минулого року ситуація змінилася, і серед новоприбулих, які звернулися за тимчасовим захистом, виявилося більше чоловіків. Зокрема, за останні 12 місяців до Чехії прибуло близько 21 200 українських чоловіків віком від 18 до 65 років

Нагадаємо, що в Польщі українців призовного віку хочуть відправити додому.

Також повідомлялося, що в Естонії ще до оголошення рішення Ради ЄС говорили про намір припинити надавати тимчасовий захист новоприбулим військовозобов’язаним українцям.