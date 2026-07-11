Військовозобов'язаним українцям більше не надаватимуть тимчасовий захист в одній із країн ЄС: деталі

До 4 березня 2028 року продовжено дію тимчасового захисту для українських біженців в Естонії. Однак його більше не надаватимуть військовозобов’язаним, котрі звертаються за ним уперше.

Таким чином країна висловила свою позицію щодо проекту відповідного рішення Ради Європейського Союзу, повідомляє ERR.

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро заявив, що вони й надалі підтримуватимуть Україну та її народ, які постраждали від російської агресії, а також єдиний підхід Європейського Союзу до надання їм допомоги. За його словами, багато українців, які втекли від війни, поки що не можуть повернутися додому, оскільки Росія окупувала частину їхньої країни і продовжує агресію, обстрілюючи мирні міста.

"Продовження терміну дії тимчасового захисту дає людям, які втекли від війни, впевненість у тому, що вони зможуть безпечно налагодити своє життя доти, доки не з’явиться можливість повернутися в Україну без страху перед загрозою війни", — переконаний він.

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Водночас пропозиція щодо продовження тимчасового захисту містить одну суттєву поправку: надалі його не надаватимуть військовозобов’язаним громадянам України, які не мають законного права на виїзд за кордон.

Ця норма стосується новоприбулих осіб, які звертаються за захистом. Ті, хто раніше отримав такий захист у країнах Європейського Союзу, зможуть продовжити його на нинішніх умовах.

Таро також наголосив, що країнам ЄС уже зараз слід готуватися до поступового завершення програми тимчасового захисту після закінчення війни. За його словами, держави мають розробити механізми, які дозволять українцям або перейти на інші законні підстави для проживання в Європі, або безпечно повернутися додому.

Тимчасовий захист надає українським біженцям право проживати в ЄС, працювати, навчатися та отримувати необхідні соціальні та медичні послуги. Наразі його отримали близько 4,4 млн осіб.

Днями Єгор Чернєв, голова постійної делегації України в ПА НАТО, зазначив, що в ЄС немає механізму депортації українських чоловіків через призовний вік. Однак українців можуть позбавити пільг або соціальних виплат.

14 квітня канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Берлін сприятиме поверненню до України чоловіків призовного віку. Про це він заявив під час прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, Німеччина спільно з Україною працюватиме над обмеженням кількості українських чоловіків призовного віку, які шукають притулку в ЄС.

На тій же прес-конференції Володимир Зеленський різко висловився щодо повернення чоловіків з-за кордону. Президент погодився, що українські чоловіки призовного віку повинні допомагати своїй країні. Зеленський заявив, що профільні служби обох країн мають займатися поверненням українських чоловіків мобілізаційного віку, які незаконно виїхали за кордон.