Военнообязанным украинцам больше не будут давать временную защиту в одной из стран ЕС: детали

До 4 марта 2028 года продолжена временная защита для украинских беженцев в Эстонии. Однако она больше не будет предоставляться военнообязанным, которые просят ее впервые.

Таким образом страна показала свою позицию по проекту соответствующего решения Совета Европейского союза, сообщает ERR.

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что они продолжат поддерживать Украину и ее народ, пострадавших от российской агрессии, а также единый подход Европейского союза к оказанию им помощи.

По его словам, многие украинцы, бежавшие от войны, пока не могут вернуться домой, поскольку РФ оккупировала часть их страны и продолжает агрессию, обстреливая мирные города.

"Продление временной защиты дает людям, бежавшим от войны, уверенность в том, что они смогут безопасно организовать свою жизнь до тех пор, пока не появится возможность вернуться в Украину без страха перед угрозой войны", — уверен он.

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Вместе с тем предложение о продлении временной защиты включает одну существенную поправку: в дальнейшем она не будет предоставляться военнообязанным гражданам Украины, которые не имеют законного права на выезд за границу.

Эта норма касается новых просителей защиты. Те, кто ранее ее получил в странах Европейского союза, смогут продолжить ее на нынешних условиях.

Таро также подчеркнул, что странам ЕС уже сейчас следует готовиться к постепенному завершению программы временной защиты после окончания войны. По его словам, государства должны разработать механизмы, позволяющие украинцам либо перейти на другие законные основания для проживания в Европе, либо безопасно вернуться домой.

Временная защита дает украинским беженцам право жить в ЕС, работать, учиться и получать необходимые социальные и медицинские услуги. Сейчас ее получили около 4,4 млн человек.

На днях Егор Чернев, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО отметил, что в ЕС нет механизма депортации украинских мужчин из-за призывного возраста. Однако у украинцев могут лишить льгот или социальных выплат.

14 апреля канцлер Фридрих Мерц заявил, что Берлин будет содействовать возвращению в Украину мужчин призывного возраста. Об этом он заявил во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, Германия совместно с Украиной будет работать над ограничением количества украинских мужчин призывного возраста, ищущих убежища в ЕС.

На той же пресс-конференции Владимир Зеленский резко высказался по поводу возвращения мужчин из-за границы. Президент согласился, что украинские мужчины призывного возраста должны помогать своей стране. Зеленский заявил, что профильные службы обеих стран должны заниматься возвращением украинских мужчин мобилизационного возраста, которые незаконно выехали за границу.