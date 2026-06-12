ЕС не может депортировать украинцев из-за призывного возраста и национальности, — Чернев

Глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО отметил, что в ЕС нет механизма депортации украинских мужчин из-за призывного возраста. Однако у украинцев могут лишить льгот или социальных выплат.

Об этом Егор Чернев сообщил в эфире "Новости.LIVE". По его словам, в европейских странах "призывной возраст" не входит в число оснований для депортации.

"Существует механизм депортации по конкретным причинам, в частности в связи с уголовным правонарушением. Поскольку они просто призывного возраста и по национальности украинцы, их нельзя депортировать — это противоречит международному праву", — заявил Чернев.

Депутат также отметил, что принимающие страны могут лишить эту категорию украинцев льгот или социальных выплат, но он не уверен, что это заставит украинцев возвращаться домой. Напротив, это лишь подтолкнет их к поиску работы в стране пребывания. Они будут социализироваться без этих выплат.

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"Я сомневаюсь, что это даст какой-то реальный эффект в плане возвращения наших ребят", — отметил Чернев.

По состоянию на конец мая 2026 года за рубежом находятся более 8 миллионов вынужденных переселенцев из Украины. Однако Чернев не может сказать, сколько мужчин призывного возраста находится за рубежом, и подчеркнул, что вряд ли такая информация вообще у кого-то есть.

Тем временем в Европейском Союзе рассматривают изменения правил в отношении беженцев из Украины. Среди вариантов, которые в настоящее время находятся на рассмотрении, речь идет об отмене временной защиты для мужчин призывного возраста, находящихся на территории ЕС.

А 14 апреля канцлер Фридрих Мерц заявил, что Берлин будет содействовать возвращению в Украину мужчин призывного возраста. Об этом он заявил во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, Германия совместно с Украиной будет работать над ограничением количества украинских мужчин призывного возраста, ищущих убежища в ЕС.

На той же пресс-конференции Владимир Зеленский резко высказался по поводу возвращения мужчин из-за границы. Президент согласился, что украинские мужчины призывного возраста должны помогать своей стране. Зеленский заявил, что профильные службы обеих стран должны заниматься возвращением украинских мужчин мобилизационного возраста, которые незаконно выехали за границу.