ЄС не може депортувати українців через призовний вік та національність, — Чернєв

Голова постійної делегації України в ПА НАТО зазначив, що в ЄС немає механізму депортації українських чоловіків через призовний вік. Але їх можуть позбавити українців пільг чи соціальних виплат.

Про це Єгор Чернєв повідомив в ефірі "Новини.LIVE". За його словами у європейських країнах серед причин для депортації немає "призовного віку".

"Є механізм депортації за конкретними причинами, зокрема через кримінальне правопорушення. Через те, що вони просто призовного віку і за національністю українці, вони не можуть бути депортовані, це суперечить міжнародному праву", – заявив Чернєв.

Нардеп також зазначив, що цю категорію українців країни, що їх прийняли, можуть позбавити пільг чи соціальних виплат, але, він не впевнений, що це зможе змусити українців повертатися додому. Натомість це лише підштовхне їх до пошуку роботи в країні перебування. Вони будуть соціалізовуватись без цих виплат.

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"Я сумніваюсь, що це дасть якийсь реальний ефект на повернення наших чоловіків", — зазначив Чернєв.

Станом на кінець травня 2026 року за кордоном перебувають понад 8 мільйонів вимушених переселенців з України. Але Чернєв не може сказати, скільки чоловіків призовного віку перебуває за кордоном та підкреслив, що навряд така інформація є взагалі у когось.

Тим часом у Європейському Союзі розглядають зміни правил для біженців з України. Серед варіантів, які наразі розглядаються, йдеться про скасування тимчасового захисту для чоловіків призовного віку, які перебувають на території ЄС.

А 14 квітня канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Берлін допомагатиме поверненню до України чоловіків призовного віку. Про це він заявив під час пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським. За його словами, Німеччина спільно з Україною працюватиме над обмеженням кількості українських чоловіків призовного віку, які шукають притулку в ЄС.

На тій же пресконференції Володимир Зеленський різко висловився про повернення чоловіків з-за кордону. Президент погодився, що українські чоловіки призовного віку мають допомагати своїй країні. Зеленський заявив, що профільні служби обох країн мають займатися поверненням українських чоловіків мобілізаційного віку, які незаконно виїхали за кордон.