ЕС принял решение по временной защите для украинцев: кто ее больше не получит

Военнообязанные граждане Украины, прибывшие в страны Евросоюза, больше не получат временную защиту, если не смогут подтвердить законный выезд за границ.

Соответствующее решение Совета Европейского Союза № 2026/1912 было опубликовано в Официальном журнале Евросоюза 4 августа, а в силу вступило уже на следующий день, сообщается в официальном пресс-релизе ведомства.

Документ одновременно продлевает временную защиту для людей, покинувших Украину из-за войны и уже находящихся в ЕС. Новый конечный срок действия механизма — 4 марта 2028 года.

В то же время страны ЕС договорились, что временная защита должна предоставляться только тем, кто имеет на это законные основания.

"Учитывая меняющиеся потребности Украины в обороне, в дальнейшем временная защита будет предоставляться только тем, кто выполняет свои военные обязательства на Украине. Это ограничение будет применяться только к новым заявителям на временную защиту. Оно не будет применяться к тем, кто уже пользуется временной защитой в ЕС", — пояснил министр юстиции, внутренних дел и миграции Ирландии Джим О’Каллаган.

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На практике это означает, что для получения временной защиты украинские беженцы должны будут доказать выполнение своих военных обязательств. Например, это может быть сделано путем предъявления паспорта с выездным штампом, проставленным украинскими властями, подтверждающим, что человек покинул Украину на законных основаниях и, следовательно, выполняет военные обязательства.

Претендующий на временную защиту может также предъявить документ в бумажном или электронном формате, подтверждающий освобождение или выполнение военных обязательств.

Одними из первых на решение ЕС отреагировали в Чехии, где проживает один из самых высоких процентов украинских беженцев в Евросоюзе.

"Наше правительство давно добивалось ужесточения условий предоставления временной защиты, и я высоко ценю то, что нам удалось достичь соглашения между государствами-членами. Это решение ограничит число прибывающих на десятки процентов. Это, в свою очередь, снизит нагрузку на наши возможности и разгрузит чешскую систему здравоохранения и социального обеспечения", — заявил министр внутренних дел Любомир Метнар.

Как пишет Novinky.cz, в настоящее время в Чехии насчитывается более 393 тысяч украинских беженцев, среди которых вплоть до 2025 года преобладали женщины. В прошлом году ситуация изменилась, и среди новоприбывших просителей временной защиты оказалось больше мужчин. В частности, за последние 12 месяцев в Чехию приехало около 21 200 украинских мужчин в возрасте от 18 до 65 лет

Напомним, в Польше украинцев призывного возраста хотят отправить домой.

Также сообщалось, что в Эстонии еще до объявления решения Совета ЕС говорили о намерении перестать предоставлять временную защиту новоприбывшим военнообязанным украинцам.