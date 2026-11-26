Кабінет міністрів доручив провести верифікацію даних про чоловіків віком від 17 до 60 років у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Для цього Міноборони отримає інформацію з реєстрів Державної міграційної служби та Єдиного державного демографічного реєстру.

Після завершення перевірки Міноборони матиме 120 календарних днів, щоб актуалізувати дані, йдеться у постанові Кабміну, підписаній прем'єром Сергієм Корецьким. Відповідне рішення уряд ухвалив постановою №1466 і документ оприлюднений на сайті Кабінету міністрів України.

Які дані передадуть Міністерству оборони

Згідно з постановою, мета верифікації — забезпечити цілісність, повноту та правдивість інформації в реєстрі військовозобов’язаних.

Державна міграційна служба має передати Міноборони відомості зі своєї інформаційної системи, зокрема дані, отримані з реєстрів територіальних громад. Ідеться про:

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

реквізити паспорта громадянина України;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

прізвище, ім’я та по батькові;

дату й місце народження;

стать і громадянство;

адресу задекларованого або зареєстрованого місця проживання чи перебування.

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Окремо Міноборони отримає інформацію з Єдиного державного демографічного реєстру. До неї входитимуть реквізити закордонного паспорта, відомості про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання, залишення на постійне проживання за кордоном або повернення в Україну.

Також передаватимуться персональні дані громадян, зокрема їхні ПІБ, дата й місце народження, стать, громадянство, адреса проживання та унікальний номер запису в демографічному реєстрі. Перелік включає і зацифрований образ обличчя особи.

Що робитиме Міноборони після отримання інформації

Міністерству оборони доручено провести верифікацію даних на підставі відомостей, які надійдуть від Державної міграційної служби. Після завершення перевірки відомство має актуалізувати інформацію в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Зміни можна буде вносити автоматизованим або неавтоматизованим способом.

На це Міноборони відводиться 120 календарних днів після завершення верифікації. Тобто цей строк відраховуватиметься не від дати ухвалення постанови, а від моменту закінчення перевірки даних.

Чи означає це автоматичну мобілізацію

У постанові йдеться саме про перевірку та актуалізацію інформації в державному реєстрі. Документ визначає, які відомості мають передати Міграційна служба та демографічний реєстр, а також встановлює завдання для Міноборони щодо їхньої перевірки.

Саме по собі доручення провести верифікацію не означає автоматичного призову чоловіків на військову службу. У наведеному документі йдеться про впорядкування реєстрових даних.

Раніше Фокус пояснював, які дані містить реєстр "Оберіг" і як відбувається перевірка інформації про військовозобов’язаних.

Також ми повідомляли, що Податкова служба передаватиме Міноборони дані про чоловіків віком від 18 до 60 років. Це ще один приклад обміну інформацією між державними реєстрами для актуалізації відомостей у системі військового обліку.